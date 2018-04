Un caso de sarampión en una beba de ocho meses despierta alertas en el país

Este jueves, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires emitió una alerta por un caso confirmado de sarampión. Se trata de una beba de ocho meses que vive en la ciudad Capital y que empezó con los síntomas el 21 de este mes.

Según informó Clarín, la paciente está en observación con buena evolución y detallaron: "No presenta antecedentes de vacunación por ser menor de un año. La investigación epidemiológica de contactos y búsqueda de fuentes de infección se encuentra en curso".

En los últimos meses se había advertido su preocupación por el repunte de la enfermedad debido a los movimientos anti-vacunas en Europa y la situación crítica en Venezuela y Brasil. Según los médicos, hay riesgos de que el virus regrese a la Argentina.

Las autoridades porteñas recomendaron a los equipos de salud de la ciudad "intensificar la vigilancia epidemiológica, verificar los circuitos y protocolos para la notificación oportuna e implementar acciones de control ante la detección de casos sospechosos".

Qué es el sarampión

Respecto del Sarampión, es una enfermedad viral aguda muy contagiosa. Se caracteriza por fiebre, conjuntivitis, resfrío y tos, apareciendo luego una erupción o salpullido rosado que se va extendiendo por todo el cuerpo.





Cómo se transmite

El modo de transmisión es fundamentalmente de a persona, por diseminación de gotitas al toser, hablar, estornudar, por contacto estrecho persona a persona.





Quiénes pueden enfermarse

Constituye un riesgo para todas las personas que no han padecido la enfermedad o que no han sido vacunadas, remarcando que "no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, pero si una vacuna para evitar enfermarse".





Esquema de vacunación