Un hombre murió al intentar rescatar a su hijo de un río en Chubut

Un hombre de 59 años murió ahogado luego de intentar rescatar a su hijo de la corriente del río Azul en la provincia de Chubut. La familia, oriunda de Neuquén, estaba de vacaciones y se bañaba en un lugar concurrido por muchos turistas en el fin de semana.

Todo comenzó el sábado a las 15.30, cuando Eduardo Laudadio y sus dos hijos Javier, de 28 años, y José, de 19, estaban a punto de cruzar el delta del río Azul. De repente, en la mitad del recorrido, el menor de sus hijos fue arrastrado por la corriente. En ese momento, el papá se tiró para salvarlo pero fue llevado también por el agua.

Mientras tanto, el joven logró nadar y con un gran esfuerzo alcanzó la costa. Sin embargo, al ver que su papá ya estaba en el lago y luchaba contra la corriente para poder salir, Javier se metió de nuevo para rescatarlo. "Ambos fueron arrastrados aproximadamente 500 metros dentro del lago", detalló el parte oficial, según informó el diario Río Negro.



Alertados por los turistas, efectivos de la Prefectura y personal del Parque Nacional Lago Puelo intervinieron en la situación y rescataron a la familia. Una vez afuera del agua, les practicaron Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y lograron salvar la vida de Javier. No obstante, su padre no tuvo la misma suerte: tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital local porque no reaccionaba y a pesar de las maniobras de reanimación murió a las pocos minutos.

Desde el hospital informaron que la causa de la muerte fue "tras paro cardiorespiratorio por asfixia por inmersión". La Fiscalia de la Comarca, conducida por el Fiscal Oscar Oro, intervino en el caso.