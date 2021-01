Un pitbull le destrozó el rostro de un niño de 3 años

De acuerdo al relato de sus padres, esta no es la primera vez que el perro ataca al niño.

"El perro es del tío, que vive al lado de la casa de la mamá de mi hijo. El animal y el chico se conocían ya, pero esta fue la segunda vez que lo muerde. Cuando sucedió la primera vez me dijeron que lo habían dado al perro y era mentira. De ese ataque le quedó una cicatriz atrás de la oreja y en la mejilla derecha. No había sido tan grave como ahora", explicó el padre de Dylan. "No entiendo cómo fue que lo siguieron teniendo al perro", agregó.

En tanto, informó que su hijo se encuentra "en estado reservado" y "dentro de todo, evolucionando bien".

Por su parte, la madre reiteró que el niño ya había sido atacado por el animal y explicó que el chico no venía teniendo contacto con el perro. Sin embargo, explicó, su casa está casi pegada a la de su hermano.

"Mi nene estaba jugando con mi sobrinito y estos perros son muy celosos de los dueños, por eso habrá pensado que mi hijo le iba a hacer algo", sostuvo. Contó también que su hermano ya hizo la denuncia y que el perro fue trasladado a una perrera.