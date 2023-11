Villarruel agradeció el apoyo en las urnas: "Haremos todo lo posible para poner de pie al país".

Embed Javier Milei Presidente de la Argentina! Gracias a todo el pueblo argentino que pese a los obstáculos eligió la Libertad y un futuro para ellos y sus hijos. Con @JMilei sentimos un profundo honor de representarlos y de transitar junto a uds los próximos años. Gracias!!!… pic.twitter.com/mPXDFtK6xP — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 20, 2023

El líder libertario Javier Milei se impuso esta noche ante el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, con el 55,75% de votos frente el 44,24%, con el 98,21% de las mesas escrutadas.

En declaraciones a los medios desde el búnker, ubicado en el Hotel Libertador del barrio porteño de Retiro, Villarruel aseguró: "Siempre esperamos este resultado, porque la gente nos da su afecto y nosotros creímos que era necesario terminar con el kirchnerismo".

"Vamos a hacer lo posible para poner de pie al país y terminar con este gobierno corrupto y oprobioso", continuó. Consultada sobre el vínculo que desde la Presidencia mantendrán con los gobernadores, Villarruel afirmó: "Nosotros vamos a trabajar con la Argentina federal, no en una visión en donde el interior no existe".

En tanto, sobre los trabajadores del Estado, indicó que, "el que trabaja, no va a perder su empleo, porque ese esfuerzo para sostener la estructura lo hace el que no come, no tiene su casa y eso se lo pedimos a la clase política".