El polémico like de Mauro Icardi a una sensual foto de la China Suárez

Sabemos que una de las poco felices especialidades del futbolista es escrachar a Wanda en las redes, exponerla cuando no se produce, o despreciarla en público.

En esta oportunidad, y en medio del escándalo por las fotos de su mujer sin photoshop, el delantero tuvo una particular actitud. ¿Salió a apoyar a Wanda públicamente? No. ¿Publicó alguna foto de su esposa desnuda? Tampoco. Con poco tacto, Mauro le dio like a una foto de la China Suárez junto a la supermodelo Karlie Kloos. Justamente una imagen que revolucionó Instagram por la belleza de ambas y por el escote súper jugado de Eugenia Suárez. ¿Llegará la reprimenda de Wanda?