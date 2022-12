El Pozo también repudió los hechos sucedidos el pasado domingo

En lo sucedido en barrio El Pozo, autores desconocidos, que podrían pertenecer a la parcialidad local, habrían generado daños en vehículos de jugadores y dirigentes de Argentino de San Carlos, al márgen que posteriormente generaron destrozos en las inmediaciones, lo que generó que deba actuar la fuerza pública para restablecer el orden.

Estos hechos de violencia, los cuales fueron muchos a lo largo de esta temporada, primero merecieron la publicación de una carta abierta de Leonidas Bonaveri, presidente de la Liga Santafesina, y una posterior reunión en la casona de la calle Corrientes, con los dirigentes de los clubes involucrados y el tribunal de disciplina.

También provocó el malestar lógico de las autoridades de Argentino de San Carlos, quienes en un comunicado pidieron una urgente respuesta de las autoridades de El Pozo por los hechos de los que fueron víctimas cuando terminó el cotejo que finalizó empatado, pero que provocó el descenso de la escuadra anfitriona.

En el comunicado pidieron que El Pozo dé las explicaciones de rigor. "entendemos que con las disculpas solamente no alcanza, sino que es necesario el firme compromiso de que estos episodios no se repitan nunca más. A su vez pedimos a las autoridades políticas y policiales no desentenderse del tema y dejar sólo a los clubes en estas situaciones. Somos parte de un todo y acá nadie debe mirar para otro lado”.

La respuesta de la dirigencia del Club El Pozo no se hizo esperar, y en un comunicado destacan que los hechos de violencia e sucedieron fuera de su predio, y que los autores de los mismos habrían sido ajenos a la institución ubicada en el este de nuestra capital.

El comunicado oficial del Club El Pozo señala lo siguiente:

Ante los hechos de público conocimiento ocurridos el día domingo 11 de diciembre con motivo de disputarse la última fecha programada de Primera División de Liga Santafesina de Fútbol, desde la CD del Centro Cultural y Deportivo El Pozo, consideramos oportuno aclarar que los disturbios tuvieron lugar fuera de las instalaciones de la Institución y fueron ejecutados por personas ajenas a la misma. No obstante ello, repudiamos enfática y enérgicamente todo tipo de violencia.

Las incorrectas conductas desatadas atentan contra el espíritu del Club y contra el trabajo constante y dedicado que venimos realizando institucionalmente en favor de centenares de niños, niñas, jóvenes y adultos, por el cual día a día velamos y que hoy ven manchada dicha labor.

Asimismo, nos solidarizamos con la delegación del C.A.Argentino de San Carlos, por el mal momento que les tocó atravesar y nos ponemos a entera disposición de nuestros pares de Comisión Directiva y autoridades de la Liga Santafesina de Fútbol.