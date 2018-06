El presidente de la Corte dijo que Pullaro "no entiende" el peligro que corren los jueces

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, criticó sin medias tintas al ministro de Seguridad la provincia, Maximiliano Pullaro, por la serie de ataques intimidatorios que sufrieron en menos de un mes dos jueces que tuvieron participación en distintos momentos en el proceso que terminó en condenas a la banda de Los Monos.





Y en ese sentido, adelantó que los integrantes de ese tribunal pedirán "cuanto antes" una audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz.





"Parece que el que no entiende nada es el ministro de Seguridad. Le hemos reclamado en forma reiterada el refuerzo de la seguridad en los Tribunales y siempre dice que le falta personal, que no tiene los medios necesarios y no es así", disparó Gutiérrez, y añadió: "Creo que al gobernador no le transmiten nuestras inquietudes, las mismas que los jueces le plantearon a Pullaro. Por eso queremos hablar directamente con Lifschitz".