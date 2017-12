Después de un proceso extenso y exitoso con Sergio Martín a la cabeza, las autoridades de Náutico El Quillá optaron por cambiar el rumbo y contrataron a Marcelo Solari como nuevo entrenador, para hacerse cargo de U19 y Primera, además de coordinar todo el básquet del Tiburón.





En diálogo con UNO Santa Fe, el ex-DT de Colón , expresó: "Al margen de lo económico, me pareció una muy buena propuesta, teniendo en cuenta que El Quillá es un club con mucho potencial, tiene gran infraestructura que otros clubes no tienen, me gustó la propuesta y la intención es consolidar las inferiores donde se viene trabajando muy bien".





Está claro que en 2018 la intención del club de barrio Sur es progresar, y en ese sentido el flamante estratega apuntó: "La llegada inminente del piso de madera será otro paso adelante para el club. Considero que tiene una subcomisión numerosa, con gente trabajadora que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien".





En lo estrictamente deportivo se encargó de aclarar que "tendré a mi cargo U19 y Primera, además de tomar la coordinación del básquet del club. Vamos a empezar en febrero porque yo tenía un viaje pautado con antelación y lo entendieron los directivos. Primero quiero ver con los jugadores con los que cuento para ver si después se pueden sumar algunos refuerzos".





El Quillá estuvo a un paso de jugar el cuadrangular reclasificatorio por una ascenso a la A1. Sin escaparle a la pregunta respectó al objetivo en la máxima división, Solari sentenció: "Seguro que vamos a intentar pelear el ascenso, hay que seguir creciendo con las inferiores, Sergio Martín hizo un muy buen trabajo, ganaron títulos en formativas, llegaron a finales, jugaron Ligas provinciales. Hay que valorar todo ese trabajo y apuntalar jugadores de las inferiores para que puedan llegar a jugar en Primera".





Si bien en las reuniones que desembocaron en su arreglo contractual con el Tiburón, el popular Balín expresó: "Charlamos sobre una idea a futuro de jugar el Federativo, aunque si eso se logra con la base de jugadores del club está bien, pues no me parece correcto sumar varios refuerzos para tapar a los chicos del club. Hay U17, U19 que tienen que foguearse este año, la U15 va a pelear arriba seguramente. Es un club con mucha gente y estoy muy contento con esta posibilidad que me dan de volver a dirigir".