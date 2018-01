Siempre desde chico confesó su amor por Unión, pero por distintas razones los caminos de Rodrigo Gómez y el Tate se unirán en este 2018. Luego de intensas negociaciones, el talentoso jugador pudo abandonar el fútbol mexicano para regresar a su ciudad.





Droopy brindó su opinión en esta previa del cotejo ante Racing : "Las sensaciones son las mejores, retomaremos lo que es el campeonato de la Superliga , en un primer semestre se hicieron las cosas muy bien, las expectativas son muy altas para lo que se viene con Racing".





Respecto a su adaptación al grupo, sostuvo que "la idea de Leo (Madelón) la conozco, la tengo clara, la charlé con él, eso se verá mediante los partidos oficiales, me estoy sintiendo bien en lo físico y es lo importante".









La posición de Unión lo pone expectante, aún sabiendo que por delante le esperan partidos duros, como también al resto de los competidores. Por eso, Gómez recalcó que "la situación que nos encuentra es privilegiada, estamos en una posición muy linda, se hicieron las cosas muy bien, ahora hay que mantenerlo con la humildad que lo llevó a Unión a estar arriba, alejarse de abajo y dejarlo tranquilo al equipo, el sueño de entrar a una copa lo tenemos todos".









El exjugador de Toluca es consciente que "sabía adonde venía desde el primer día que tomé la decisión, uno acá no juega con el nombre, con la experiencia, con la jerarquía, tengo que entrenar duro todos los días para cuando lo considere Leo que estoy bien, salir desde el inicio. Me sumé a un grupo de trabajo que siempre tira para adelante y no es casualidad que Unión esté en la posición actual".





En la parte final, cuando le preguntaron una opinión sobre Racing, el santafesino disparó: "Es un rival complicado, difícil como la mayoría en el fútbol argentino, en vez de mirar a Racing, tenemos que mirar a Unión, tenemos buenos jugadores, dos grandes delanteros, si estamos ordenados vamos a tratar de sacar un buen resultado".