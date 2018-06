El sueño de la dirigencia rojinegra

Pero está claro que por ahora se trata de un deseo, ya que la realidad indica que el Puma tiene algunas ofertas del fútbol mexicano (Cruz Azul y Pumas) y si bien no es titular en Independiente, tiene dos años más de contrato. Aunque no está entre los preferidos del técnico Ariel Holan y por eso viene ocupando un lugar en el banco de relevos.





Pero está claro que es el gran anhelo de Vignatti, quien imagina que una dupla Correa-Gigliotti le daría un salto de calidad muy importante a Colón en su objetivo de continuar en la Sudamericana de este año y también pensando en la del 2019. Como así también en pelear la Superliga.









El Puma dejó un enorme recuerdo en Colón jugando apenas una temporada y marcando 23 goles, por ello en varias oportunidades manifestó que tiene un gran respeto por el club y que de darse la chance de volver lo analizaría.





No obstante, ante posibles ofertas del fútbol mexicano se sabe que Colón no podría competir, pero si el tiempo corre, el delantero sigue en el Rojo y no está entre los preferidos del técnico, en Colón sueñan con formar una delantera de lujo. Y como siempre se dice, la esperanza es lo último que se pierde.

















La llegada de Javier Correa aportó soluciones ya que tiene un promedio de gol impactante en los pocos partidos que jugó con la camiseta rojinegra. Sin dudas que fue un acierto por parte de la dirigencia. Pero está claro que la idea es seguir jerarquizando el plantel y ante la posible salida de Diego Vera (no fue tenido en cuenta en los últimos partidos), el sueño de José Vignatti y sus compañeros de Comisión Directiva tiene nombre y apellido: Emmanuel Gigliotti.