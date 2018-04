El tema a resolver antes del partido contra Patronato

Colón completó este martes por la mañana el primer entrenamiento de la semana después de la victoria ante Chacarita y ya pensando en el duelo en Santa Fe del domingo, a las 19, ante Patronato. A la espera del veredicto restante del Tribunal de Disciplina de AFA por los incidentes producidos por la barra ante Vélez –se rumorea que será sancionado con la clausura del estadio–, el plantel que comanda Eduardo Domínguez se enfocará en ganar de local para seguir con la ilusión de ingresar a una copa internacional.





Hoy está fuera de la zona de Sudamericana, pero si gana el encuentro pendiente ante el Fortín, volvería a ingresar a dicho lugar de privilegio y por eso, sumar de a tres ante el Patrón, también pasa a ser trascendental. Se hicieron tareas regenerativas y físicas, características después de cada partido y se espera que recién cerca del fin de semana haya pistas de la posible formación titular.





Desde que asumió el mando, Domínguez nunca repitió el equipo y el argumento es que se planteaba la estrategia "en base al rival". Por lo tanto, se especula que habrá algún que otro retoque para el choque de la 24ª fecha de la Superliga. Justamente el dato tiene que ver con que serán días muy importantes para la recuperación plena de Pablo Ledesma que, si bien estaba a disposición para estar ante el Funebrero, el cuerpo técnico prefirió preservarlo para utilizarlo al ciento por ciento.





Pablo Ledesma.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Es así como arrancó a la par del resto –este martes hizo trabajos de fisioterapia– y su nombre está más que latente para ingresar en el medio. Si se es puntilloso, el único inamovible es Matías Fritzler, por ende no sorprendería que el cordobés sume porotos. En ese caso habrá que ver quién sale. La lógica sería por Facundo Silva, que no anduvo bien ante Chaca, más que nada porque sería peón por peón. No obstante, el estratega sabalero también tiene otro abanico de posibilidades que hacen complicado tirar a los posibles 11.





Vale recordar que también se están recuperando Christian Bernardi y Leonardo Heredia, en tanto que ya quedó descartado por el resto del campeonato Jonathan Galván, quien se rompió los ligamentos cruzados.