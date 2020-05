El transporte cumple 17 días de paro y hay escepticismo de cara a una nueva reunión

Este miércoles, el transporte urbano de la ciudad de Santa Fe cumplirá 17 días de paro. La medida de fuerza histórica, por su extensión en el tiempo, no tiene a la vista una solución. En la previa a un nuevo encuentro en la secretaría de Trabajo de la Nación entre empresarios, gremio, gobiernos provinciales y nacional solo reina incertidumbre.

Los teléfonos no sonaron durante la tarde de este martes y ese no es un buen síntoma de cara a la reunión que se desarrollará en forma virtual este miércoles al mediodía. Todas las miradas siguen apuntando al gobierno nacional, quien hasta el momento no ha soltado prenda en relación a una posible inyección de recursos, única manera de salir (al menos por un tiempo) de la medida de fuerza y que el servicio se restablezca.

La crisis cíclica que vive el transporte del interior del país desde hace años parece haber encontrar un punto de quiebre. A las dificultades ya conocidas, se suman las consecuencias del aislamiento que provocó caídas de hasta un 90 por ciento en la demanda y que en el mejor de los casos podría transportar (en este momento) solo un 60 por ciento de personas por coche (para garantizar el distanciamiento).

Ahora, a diferencia de otros escenarios conflictivos, la sensación que predomina es que ni siquiera los nuevos subsidios podrían garantizar la continuidad en el tiempo de un servicio fundamental para reactivar la economía de un país.

A pesar de ello, los subsidios son la única herramienta que permitiría levantar la medida de fuerza y que los colectivos comiencen a circular. Una fuente vinculada al sector empresario aseguró a UNO Santa Fe que para "volver rodar se necesitarían 4.500 millones de pesos".

"No dieron ningún anticipo y lo veo bastante difícil", dijo la fuente consultada por este medio en relación a la audiencia del miércoles. "No hubo ningún tipo de devolución (de nación) sobre los planteos realizados" añadió el empresario, quien apuntó que el sector está "desbordado".

Cabe recordar que en una singular medida, este martes los choferes retiraron los micros de las paradas y los pusieron en la calle. Decenas de colectivos transitaron por las distintas avenidas de la ciudad y llegaron hasta el frente de Casa de Gobierno. A los bocinazos, también recorrieron la zona de la secretaría de trabajo de la provincia, donde se desarrollaba una audiencia entre el gremio UTA y Autobuses Santa Fe, empresa que solicitó en este contexto despedir del 20 por ciento de su personal.

La municipalidad de Santa Fe, responsable del servicio de la ciudad y espectador del conflicto, espera definiciones que puedan surgir del nuevo encuentro. En tanto, desde el gobierno provincial volvieron a insistir en que el "problema es nacional".

Osvaldo Miatello, secretario de Transporte comentó que el problema excede a Santa Fe y recordó "que la mayoría de las provincias tienen el conflicto". El funcionario apuntó: "Por peso propio el tema tiene que ser tomado nacionalmente".

"La magnitud de esto no es solo geográfica, sino en monto. Por que falta pagar una parte de abril y dentro de 10 días hay que pagar mayo. Y después viene el medio aguinaldo y después el otro mes. Además, la actividad del transporte, por indicación del gobierno nacional, provincial y municipal, está severamente restringida. Así que el panorama de necesidad de financiamiento es un panorama complicado a tres, cuatro meses. Incluso, normalizada la situación (por la pandemia) no me imagino a los colectivos llenos como antes por un tiempo bastante largo.

En declaraciones al programa "De10" que se emite por LT10, Miatello añadió que no se trata "de tirarle la culpa del municipio a la provincia, y la provincia a nación. No es culpa de nadie, hay una situación complicada, donde todos tienen algo de razón pero que por la magnitud no veo otra forma de solucionarlo que no sea a través del gobierno nacional".