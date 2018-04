El tremendo relato de Barbie Simons sobre los restos de su padre

Barbie Simons relató un tremendo episodio que le tocó vivir junto con su hermana, con los restos de su papá Leonardo, fallecido hace casi 22 años. relató un tremendo episodio que le tocó vivir junto con su hermana, con los restos de su papá, fallecido hace casi 22 años.





"Cuando papá murió, no pudimos enterrarlo en un cementerio judío porque en la religión, no se acepta el suicidio... A mí siempre me quedó esa cosa de saber que a él le hubiera gustado estar con sus papás, en el cementerio de La Tablada", contó en "Vino para vos", el programa que conduce Tomás Dente.





Y luego siguió "hay un rabino, muy conocido, que vive afuera y es una suerte de Medium. Pero yo no podía dar con él".





"Logramos dar con él y me preguntó dónde estaba. Le cuento y me dice que no pudo alcanzar la luz, que no quiere estar ahí que había que sacarlo", indicó, y agregó "él nos dijo que al abrir el cajón, lo íbamos a encontrar en perfectas condiciones. Imaginate: papá se tiró de un piso 13 y habían pasado 16 años".





Barbie completó la historia revelando: "La cosa es que fuimos, hacemos el procedimiento pero yo decidí quedarme afuera cuando abrieran todo porque tenía miedo. A mi hermana la escuché llorar, con una sonrisa enorme. Ella me dijo que estaba intacto y que tenía hasta los pelos de las cejas" .





"Ahí pudimos despedirnos porque era nuestro papá. El mismo de siempre", finalizó.





