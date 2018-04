El video de la provincia para impulsar la reforma constitucional

El video, de apenas 43 segundos, hace un repaso de los cambios políticos, sociales y tecnológicos que hubo en la sociedad a lo largo de los últimos 56 años. Y por ello sostiene que "es hora que los santafesinos volvamos a tener una Constitución moderna".

La reforma de la Constitución provincial es una las aspiraciones del gobernador Miguel Lifschitz. Lo planteó desde que asumió al frente de la administración santafesina y lo reiteró en febrero pasado en un acto en el que relanzó su gestión.

El propio Lifschitz, en una nota con La Capital el 25 de febrero pasado, dijo que su intención es presentar el proyecto cuando hable en la Legislatura en la apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de mayo próximo.

"Creo que llegó el momento de dar el debate en ese sentido. Lo habíamos planteado en 2017 y todo el mundo sostuvo que no era conveniente hacerlo en un año electoral. También me pareció que no era propicio mezclar el tema con la pelea en las urnas", dijo en su momento el gobernador.

Uno de los puntos más discutidos de la propuesta es la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador. Al respecto, Lifschitz dijo que "si la traba es la reelección (del mandatario provincial), que incluyan una cláusula que lo impida y listo".