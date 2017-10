En tiempo récord se terminó el escrutinio definitivo en Santa Fe

En la jornada final se definió por sorteo la situación que se dio en la localidad de San Bernardo, departamento San Justo, donde los dos precandidatos a quedarse con la comuna empataron. El domingo pasado el escrutinio provisorio indicaba que Hernán Mario Yob, del Frente Justicialista, y Elio Luis Grosso, Del Frente Progresista Cívico y Social, habían empatado en 47 sufragios. Hoy, el azar hizo que Grosso se quede con la presidencia comunal por los próximos dos años.

La única situación que aún se debe dirimir –algo que sucedería en el transcurso de este jueves– es la del candidato a presidente comunal que estando preso ganó las elecciones en Esteban Rams, departamento 9 de Julio. El Tribunal Electoral deberá dar lugar o no al pedido que hicieron los apoderados del Frente Progresista que pidieron la exclusión de Fernando Vera quien está preso desde fines de agosto acusado del robo de ganado.

Vera había sido oficializado antes de quedar detenido y aún no cuenta con una condena, lo que le permitió participar de la contienda electoral. Sin embargo, ante la negativa del hombre detenido de renunciar a la candidatura, los apoderados de la fuerza política que representaba Vera tuvieron que presentar antes del inicio del escrutinio una impugnación in extremis para que el candidato no sea oficializado, sea excluido de la lista y que se haga un corrimiento natural para que el segundo titular asuma la presidencia y el primer suplente quede como tercer titular.