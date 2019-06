"Nosotros vamos a ganar por un margen considerable las elecciones en la provincia; ya lo van a ver", afirmó en diálogo con la prensa el candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti. El actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia enfrentó los micrófonos durante una de sus actividades en el marco de las recorridas de campaña electoral y aprovechó para defender la gestión en seguridad.

Como en gran parte de la campaña, Bonfatti salió a responder por los cuestionamientos en materia de seguridad y al respecto dijo: "Mal de muchos, consuelo de tontos. Yo dije en el debate que la tasa de homicidios es de 5,2 (cada 100.000 habitantes) a nivel nacional y 7,6 en la provincia. Pero también dije que hay un muerto cada dos horas en el país; tapa del titular de La Nación. Así se esconden. Así es fácil hacer cifras y comparar".

"Estoy convencido de que hemos avanzado y mucho", sostuvo y agregó: "Más allá de todas las propuestas que hemos hecho con el nuevo sistema judicial, que tuve el orgullo de liderar, y de todo lo que hemos hecho en tecnología para la policía, etcétera, la mejor resolución son los programas sociales como el Plan Abre y la generación de trabajo. Por eso el empeño que vamos a poner en el futuro tiene que ver con eso".

Al ser consultado sobre si le preocupa la detención de los dos jefes de la PDI que estarían involucrados con el clan Alvarado, Bonfatti respondió: "Al contrario. Me pone orgulloso que acá no hay impunidad ni connivencia y que cuando alguien comete un ilícito, sea quien fuere y doble responsabilidad si es policía, el que las hace las paga. Y en otro lado se tapan las cosas. Hay 1.035 pases a disponibilidad o exoneraciones. Saben cuántos hubo en los últimos dos gobiernos del peronismo: 16".

En tanto, ante la pregunta acerca de si cambió la policía desde cuando fue gobernador (2011-2015) a esta parte, Bonfatti dijo: "Permanentemente, mejorando y no por la tecnología, si no por la formación. Fue mi decreto antes de retirarme la escuela de especialidades, la escuela de los mandos superiores, la formación permanente para todos los policías y, algo que me parece sustancial, hoy la policía puede hacer una licenciatura universitaria. Todo esto va a ir mejorando las cosas".