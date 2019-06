El presidente de la Cámara de Diputados y candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, dialogó con la prensa este jueves para refirirse a la marcha de la campaña y para defender la gestión del Frente Progresista en materia de seguridad y dijo que es una política de Estado en la que "se avanza permanentemente".

En la Legislatura, luego del reconocimiento por su día a los periodistas –que se realizó el jueves por cuestiones de agenda pero se celebra todos los 7 de junio–, y ante la pregunta de UNO Santa Fe por los cuestionamientos que recibe el Frente Progresista por la inseguridad y, si es electo, cuáles serán los principales lineamientos en ese tema para los próximos cuatro años, Bonfatti dijo: "De la misma forma que lo venimos haciendo porque fuimos quienes pusimos a las organizaciones más connotadas presas. Yo le podría dar el nombre de todas las organizaciones que están presas. ¿En qué provincia los gobiernos provinciales con su policía y su justicia ponen presas a las organizaciones? Dónde hay ley de confiscación de bienes que es donde se les pega y duele a las organizaciones delictivas. Dónde está la policía con los mejores recursos. ¿Queremos volver al pasado donde los policías se compraban las balas y los uniformes y las cooperadoras policiales compraban los autos? Entonces, que no vengan a engañar, a vender espejitos de colores porque es un tema serio. Tenemos que darle respuesta a la juventud, generarle trabajo a la gente, tenemos que seguir con la educación adelante, con los derechos. Esto es Santa Fe".

—Su gestión –insistió UNO– tuvo diferencias con la de Miguel Lifschitz en la política de seguridad, ¿cuál va a ser la línea que va a seguir si es electo gobernador?

—Hay una consecución. Nosotros venimos avanzando permanentemente. No había cámaras de seguridad, ahora las hay; no existía el Ojo, ahora existe el Ojo, no existían las comunicaciones encriptadas y ahora existen. Son todos avances que se van dando, eso es lo que hay que entender. Este es un frente político que tiene una trayectoria de políticas de Estado, no es que vamos inventando cosas. Y un tema lleva al otro y el otro supera al otro. Esto es lo que vamos a seguir, con inteligencia, con mayor capacitación, con políticas sociales como el abre, empoderar a los clubes de los barrios para que capten a los chicos de los barrios para que puedan hacer deporte, fortalecer a las instituciones de todo tipo, a las organizaciones sociales porque son parte del entramado social que tenemos que fortalecer, la familia. Con eso tenemos que seguir adelante.



Bonfatti y Fascendini reconocieron este jueves, por cuestiones de agenda, a los periodistas que festejan su día cada 7 de junio.

La campaña

Sobre la marcha de las actividades proselitista, Bonfatti expresó: "Estamos con la intensidad de todas las campañas, pero confiados porque sé que los santafesinos nos van a dar su apoyo. Yo recorro mucho la provincia, tengo muchos años de conocerla palmo a palmo y sé de la reacción de la gente. En lo individual, en lo institucional, hay un reconocimiento al gobierno que hizo mucho para transformar la provincia de Santa Fe y por eso estamos tranquilos".

Al ser consultado sobre si ve una elección parecida a la de 2015 donde el Frente Progresista tuvo que revertir una desventaja entre las Paso y las generales, Bonfatti respondió: "Las Paso no son las elecciones. No hay ley de lemas acá, así que no se confundan. Esta es otra elección".

Además, Bonfatti está confiado en que las encuestas que encarga el socialismo y que le dan ganador al Frente Progresista en la carrera por la gobernación y aseguró que esos sondeos "no se equivocan" y que está convencido porque sabe con la seriedad que se hacen las cosas".

En tanto, ante la pregunta de que desde Cambiemos se dijo que si el socialismo gobierna va a responder a la fórmula Fernández- Fernández, el exgobernador respondió: "Nosotros vamos a gobernar Santa Fe como la hemos gobernado y no somos ningún delegado de ningún gobierno nacional. Vamos a defender a Santa Fe con la fuerza que tenemos porque esta provincia, por sí misma y como su eslogan lo dice, pero sobre todo por la realidad, es invencible".