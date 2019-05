Hace años Marcos Castelló camina el departamento La Capital (y también la provincia) de punta a punta. Primero por su actividad profesional, que lo hace llegar a cada pueblo, y también; por ser esta su segunda presentación como candidato a Senador. En sus recorridas, asegura que los vecinos piden por trabajo, seguridad y transporte, como así también políticas que ayuden a paliar la crisis originada por el constante incremento en las tarifas de los servicios básicos.

“Si tengo la bendición de los vecinos, vamos a acompañar desde el senado con políticas integrales para sacar a los chicos de la calle. Necesitamos una sociedad mas segura y equilibrada. No podemos tener pibes limpiando vidrios a las diez de la noche en un semáforo. Si al funcionario esto no le importa, es ahí donde se comienza a generar violencia. La materia prima de la delincuencia son los chicos que no tienen infancia, ni oportunidades”, aseguró el actual Concejal del PJ.

En ese sentido, Castelló sostuvo que Santa Fe es “la capital de la violencia” y agregó que “la formación de nuestros chicos en los primeros siete años de vida son fundamentales ya que en ese período se graban las cosas más importantes: las mujeres se respetan, el dinero se consigue trabajando, las drogas te matan”, reflexionó el candidato a senador.

Consultado por el rol de la policía, señaló que en este aspecto la posición que tome el gobernador será fundamental: “Será clave que Perotti sea el próximo gobernador. Hablé con Omar y el prometió ponerse al frente de nuestra policía, que en un 90% o 95% está integrada por buenos servidores, son pocos los que enlutan esta actividad, pero deben estar mejor equipados, preparados, jerarquizados y remunerados. El tipo que sale a jugarse la vida por todos nosotros debe ganar bien, debe estar lejos de cualquier tipo de tentación, anomalía o de ser parte del problema”, estimó Castelló.

Violencia de genero y educación

En cuanto a los aportes que se pueden hacer desde la banca del senado para abordar los ataques a mujeres y los femicidios, el actual concejal indicó que, además de haber acompañado con su presencia en las distintas marchas “hemos ido avanzando con el Colegio de Abogados buscando defender a la mujer ante estas situaciones. Después de una denuncia debería haber un accionar que brinde a la víctima seguridad de que no la van a tocar, no puede ser que la víctima sepa quién es el agresor, dónde vive y qué hace y la justicia no lo sepa o no actúe”, sostuvo Castelló

En materia de educación, el artista santafesino dijo que “vamos a poner en marcha el programa ‘Premiar’ que es el boleto educativo gratuito para los tres niveles. En el Concejo lo hicimos junto a Ignacio Martínez Kerz y hoy es una realidad para los chicos del secundario, pero puede ser para los tres niveles y los maestros. La peor puñalada que recibe la sociedad es el maestro haciendo dedo en la ruta, la deserción escolar debe ser cero”.

Por otra parte, Castelló agregó que también sueña con poder poner en marcha los “Centros de Oportunidades”, programa que fuera aceptado por unanimidad en el Concejo y la creación de un hospital veterinario gratuito, para contribuir a una sociedad más equilibrada.