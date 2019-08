Cristina dijo que "las cosas tienen que cambiar"

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, le pidió esta noche al presidente Mauricio Macri que “no vuelva a ocurrir” con los datos de las Paso “lo que ocurrió” en las elecciones de 2017, en referencia a la demora de la carga y las supuestas diferencias entre los guarismos del escrutinio provisorio y el definitivo.

La compañera de fórmula de Alberto Fernández emitió un mensaje grabado en video desde Río Gallegos, donde se encuentra después de haberse trasladado a esa ciudad para emitir su voto.

"Nos pone muy contentos y optimistas no sólo porque ganamos una elección sino porque muchos argentinos y argentinas comprenden que las cosas tienen que cambiar", aseguró la expresidenta.

Embed #TPANoticas #ArgentinaElige Cristina Fernández de Kirchner @CFKArgentina: "Es una voz que debe ser escuchada por todos" sobre los resultados de las #PASO2019 pic.twitter.com/xBjXNm6so4 — TV Pública Argentina (@TV_Publica) August 12, 2019

"Felicitaciones para todas y todos y un agradecimiento muy grande a todos los hombres y mujeres, a todos y todas que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos. Los números que estamos teniendo en las mesas testigo y en las bocas de urna nos dan una victoria muy amplia, lo que nos hace ponernos muy contentos y optimistas, no porque hayamos ganado una elección, porque esto no se trata de un partido de fútbol, sino porque muchos argentinos comprenden y apoyan que las cosas deben cambiar en la República Argentina, porque así como estamos no estamos bien, no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos, en gran parte los argentinos hemos dejado de ser felices. Son demasiado grandes las dificultades, demasiado grandes las tensiones. Por eso quiero agradecer a todos los que confiaron y apoyaron esta propuesta de Todos", señaló en otra parte de su discurso.

Seguidamente les dejó mensaje a las autoridades que integran el gobierno nacional para que den cuanto antes los datos de todos los distritos. "Quiero dirigirme al gobierno y especialmente al Ministerio del Interior (Rogelio Frigerio), al presidente (Mauricio Macri), al señor jefe de Gabinete (Marcos Peña), a la gobernadora de la provincia (María Eugenia Vidal), porque ellos son la conducción principal del espacio. Quiero pedirles que no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2017. Los números que tenemos son muy amplios, nos dicen también que hemos ganado en Mendoza, una provincia donde no teníamos buenos resultados, y así podría nombrar un montón de comunicaciones con gobernadores de todas las provincias. Por eso quiero pedirles en virtud de la contratación de empresas nuevas y sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que nos tocó vivir cuando fui candidata a senadora por Buenos Aires en 2017, allí la diferencia de las Paso fue de medio punto y luego se repitió en el escrutinio", afirmó la expresidente y actual candidata a vice.

"Todos recordarán aquella noche -prosiguió- cuando el presidente y la mayoría de Cambiemos bailó ante los ojos de la gente festejando un triunfo en la provincia de Buenos Aires, un triunfo que no fue tal. Tuvimos que esperar muchos días. Acá los números no son de medio punto, por eso pido que se conozca el número verdadero, no por nosotros, sino por los argentinos y argentinas que fueron a votar. Ellos tienen derecho a saber cuál fue la voluntad popular argentina".

"Dicho esto quiero dirigirme a todas y todos, independientemente de cual haya sido su voto, para decirles que estamos absolutamente conscientes del difícil momento que está atravesando el país, algunos que han perdido el trabajo, otros que no tiene dónde vivir, los que no pueden darse un pequeño gusto. Sabemos de qué se trata. Esto nos da la responsabilidad de que tenemos que llegar a todos y a todas y darles tranquilidad absoluta en cuanto a la responsabilidad con la que afrontaremos esta nueva etapa".

Por último, destacó: "Espero que a partir del 10 de diciembre signifique un reencuentro de los argentinos. La voz de los argentinos es una voz que debe ser escuchada por el gobierno, debemos escuchar la voz de las urnas para que la argentina vuelva a ser una sociedad mejor. Desde Río Gallegos los abrazo a todos".