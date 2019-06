El debate de los tres aspirantes a quedarse con el sillón de gobernador de Santa Fe terminó con el pedido del voto a la población y con los correspondientes argumentos de porqué uno, más que los otros, podría darle respuestas y una mejor calidad de vida a los santafesinos a partir de diciembre próximo.

Eso, tras unas exposiciones de bajo riesgo, donde ninguno jugó una carta de más y donde tampoco hubo chicanas picantes, salvo el tópico de la seguridad, pero el resto fueron críticas de rigor.

Y eso quedó expuesto en cada bloque. Y en el cierre tanto de Antonio Bonfatti, José Corral y Omar Perotti. Cada uno argumentó porqué los santafesinos debían votar por él, apostando a la historia, al pasado o al futuro, según correspondiera al candidato.

Estos son los principales aspectos de los dos minutos de cierre que tuvo cada candidato:

Omar Perotti (Frente Juntos - PJ)

"Ojalá te haya servido. Sabemos que mucha gente no la está pasando bien y esta campaña le tiene que servir a ustedes, para darse cuenta si los candidatos tienen los pies sobre la tierra, si tienen las soluciones que ustedes quieren"

"Yo no veo la provincia que otros ven, no veo que estemos tan bien. Pero vamos a otra cosa, Santa Fe quiere una cosa diferente por eso va a cambiar".

"Que cada hombre y mujer de campo se levante cada día sabiendo que su gobierno lo está acompañando. Saber que la producción tiene que llegar con el mayor valor agregado, que haya emprendedores que sepan que este es el mejor lugar para invertir y trabajar".

"Queremos convocar a cada uno para que ponga lo mejor. Apostamos a los jóvenes y estamos convencidos que nos vamos a encontrar con vos el día 16 y nos vamos a encontrar aquellos que queremos una mejor provincia, una provincia donde se viva mejor".

"Vos que querés producir, progresar y trabajar, allí nos vamos a encontrar, en una boleta que dice Omar Perotti gobernador"

Antonio Bonfatti (Frente Progresista)

"Sé lo que quiere cada santafesino. Pasamos tiempos difíciles, yo he sido un piloto de tormentas. Lo que decimos lo hacemos, porque tenemos palabra y cumplimos",

"No quiero volver al pasado. A esa provincia donde en un día se perdió el Banco de Santa fe, donde en un día se perdieron los ferrocarriles, donde se le bajaba el sueldo a los empleados públicos, donde se destruyó la EPE, o perder en un día un ministerio de Salud que no manda la vacuna contra la meningitis".

"Quiero seguir construyendo la Santa Fe con seguridad para todos, la Santa Fe que garantice los derechos a la salud, la vivienda y el trabajo para todos. Quiero seguir construyéndola de la misma forma que la abrazamos desde joven y con el Frente Progresista Cívico y Social, con la manos limpias y las uñas cortas, sin corrupción".

"Quiero ser gobernador porque tengo la misma pasión de mis años jóvenes, la misma sensibilidad que cuando empecé mi vida política y mi vida de médico. Pero tengo más experiencia y lo quiero aprovechar. Quiero gobernar para todos ustedes, para todos los santafesinos, de la misma forma que lo hicimos en estos 12 años. Transformando la provincia de Santa Fe".

José Corral (Cambiemos)

"Con Anita Martínez y todo el equipo de Cambiemos queremos agradecerte a vos que nos abriste la puerta, que nos levantaste la persiana de tu taller, que nos abriste la tranquera de tu campo y que nos permitiste llegar a cada rincón de la provincia y que nos permitiste comprobar que Santa fe es una provincia extraordinaria para que vivamos mucho mejor, para que aprovechemos todo lo que tenemos".

"Tenemos campo, industria, esa cultura del trabajo que heredamos de nuestros abuelos, pero que tiene desafíos muy serios y problemas como la inseguridad, el narcotráfico, las mafias, la falta de obras hídricas, las cloacas que faltan, la falta de oportunidades".

"Y te preguntarás si eso se puede resolver. Y claro que se puede. No lo van a hacer los que estuvieron 24 años o los que están ahora. En esta elección se juega si van a ganar los que quieren combatir las mafias o los que están buscando excusas. Si van a ganar los que quieren que vuelva Cristina o van a ganar los que queremos mirar hacia el futuro, si vamos a ganar los que quieren sacarle el pie de encima a la producción o van aganar los que quieren sumar cargos políticos e impuestos".

"Pero para ese futuro hacen falta nuevas ganas y energías. Por eso te pido que nos acompañes con tu voto. Te aseguro que así vamos a ir mejor. Con Anita Martínez, vos y los más los tres millones de santafesinos, ¡vamos juntos que se puede por una Santa Fe mejor!".

El minuto a minuto

19.03: los tres candidatos saludaron antes de presentarse, para lo que cada uno utilizó un minuto comenzando con Perotti (prometió "continuar lo que está bien" y afirmó que "se perdió la guerra contra el narcotráfico"), luego Bonfatti (destacó las "falsedades y mentiras" de la campaña y remarcó su compromiso para "transformar a Santa Fe") y finalmente Corral ("quiero ser gobernador para que los santafesinos vivamos más seguros", resaltó).

19.13: después del primer corte, Bonfatti dio el puntapié inicial para hablar sobre seguridad y justicia. "Recuerdo la época en que la Policía se compraba las balas y los uniformes", señaló, y destacó que Santa Fe "es la única provincia argentina que tiene ley de confiscación de bienes" del delito. Y aseguró: "No tenemos connivencia con nadie, no somos encubridores de nadie". Corral dijo que "al socialismo se le fue de las manos el tema de la seguridad" y afirmó: "Si queremos resultados diferentes no volvamos a votar siempre a los mismos", además de apuntar a "lograr una Policía del siglo XXI". Perotti indicó que "la lucha más efectiva contra la inseguridad es la educación y el trabajo" y llamó a "cortar el vínculo con el delito y el narcotráfico". Y remarcó: "Los malos policías, fuera de la fuerza".

19.20: luego de los dos minutos iniciales de exposición, en el minuto adicional Bonfatti indicó: "No voy a contestar falsedades" y dijo que "se miente en las estadísticas". Corral mostró un par de esposas: "Esto les faltaba a los presos que se fugaron". Propuso "que los presos trabajen y estudien". Perotti precisó que "el Estado debe volver a los lugares de donde nunca debió retirarse, y debe volver con todo el poder".

19.24: en los treinta segundos de cierre de eje temático, Bonfatti dijo que le darán "mucho impulso a las políticas sociales", Corral sostuvo que "en los últimos doce años solamente se escucharon excusas" y Perotti remarcó que "la certeza del castigo es la mejor prevención del delito".

19.35: es el turno de "política económica" y Corral es el primer expositor. "Ingresos brutos es un mal impuesto, encarece los productos y los servicios. Lo vamos a bajar", dijo, y prometió bajar un 20 por ciento la tarifa de la EPE "como lo hicimos en Santa Fe". Perotti dijo que "no hay mejor política social que un puesto de trabajo" y dijo que "hay mucho gasto político improductivo", además de asegurar: "Vamos a congelar las tarifas". Bonfatti enumeró las obras del gobierno provincial "con recursos propios y créditos blandos" y dijo que Santa fe es "la provincia menos endeudada de la República Argentina". Y aseguró: "Vamos a cambiar la matriz productiva de la provincia".

19.42: en el minuto adicional, Corral prometió "bajar los gastos políticos", Perotti dijo que en caso de ganar el justicialismo crearán "la agencia santafesina de inversión y desarrollo" y Bonfatti aseveró que "el gigante está despierto", y ejemplificó: "El 23 por ciento de las exportaciones del país son de Santa Fe".

19.45: en los treinta segundos de cierre, Corral imaginó cómo sería la economía pública si en la Nación hubiese ganado Scioli, Perotti prometió "un rol central" para el turismo y Bonfatti puntualizó: "170 mil millones de inversión de obras pública, cero corrupción en la provincia de Santa Fe".

19.56: para referirse al eje temático "política social, salud y empleo", Perotti dijo que es "fundamental garantizar que el Estado esté presente", y llamó a "llegar de la mejor manera a cada uno de los habitantes", además de prometer la creación de empleos. Bonfatti resaltó que "la salud pública es gratuita, no existe en ningún lugar del país" y destacó que Santa Fe tiene la menor tasa de embarazo adolescente y de mortalidad infantil. También aseguró que llevarán "el plan abre a toda la provincia de Santa Fe". Corral puso como ejemplo la ciudad de Santa Fe, como las escuelas de trabajo para "terminar la escuela, conseguir un trabajo, mejorar su vivienda". Puntualizó que "la clave del programa son los orientadores" y propuso "llegar mejor" al interior de la provincia.

20.03: en el minuto adicional, Perotti sostuvo: "No vamos a preguntar a qué partido votó, sino que vamos a trabajar juntos". Bonfatti dijo que seguirán "trabajando con las cooperativas de trabajo" y Corral manifestó que "el tratamiento integral de las adicciones tiene que ser una política priroritaria".

20.06: para los treinta segundo de cierre, Perotti también destacó que la lucha contra las adicciones "será prioritario", Bonfatti destacó el "modelo inclusivo, universal, solidario, sin clientelismo", y Corral indicó que "la igualdad de género es una prioridad" en su plataforma.

20.17: al momento de hablar sobre educación, Bonfatti expresó: "Tenemos el mayor presupuesto de la provincia allí donde están tus hijos y tus nietos", e indicó que la deserción escolar "bajó del 9% al 6%", además señalar que hay 101 carreras terciarias nuevas. Corral retrucó que "en Santa Fe no estamos tan bien" según los números del Plan Aprender, y dijo que harán "con todos los municipios de la provincia un programa como el que hicimos en la ciudad de Santa Fe". Perotti indicó que "uno de cada diez chicos no empieza o no termina" la escuela secundaria y prometió "poner en marcha el plan de inclusión educativa" para que "todos los chicos de la provincia estén sentados en el banco de la secundaria".

20.23: Bonfatti utilizó su minuto adicional para señalar que van "a seguir transformando la educación en Santa Fe", Corral dijo que establecerán "un diálogo fluido con los sindicatos docentes" para trasladar las negociaciones al fin del ciclo lectivo y no entorpecer al inicio de clases. Perotti dijo que "el boleto educativo gratuito" es una posibilidad real y es necesario para llevar educación a todos.

20.27: en el cierre de tópico de treinta segundos, Bonfatti dijo que "la mejor plata invertida es en educación", Corral señaló que garantiza el 82 por ciento móvil para los jubilados docentes y Perotti indicó que "hay que dar la tranquilidad de una escuela segura en los barrios tomados por el narcotráfico".

20.35: "Santa Fe 2030" es el último eje temático. "Necesitamos un plan hídrico, productivo y ambiental", indicó Corral en los dos minutos de exposición inicial. También llamó a integrar la bioeconomía a la producción y se refirió a la robotización y la inteligencia artificial. Perotti dijo que para el futuro de Santa Fe planea "invertir en educación, eso será fundamental", y llamó a convertir a Santa Fe en "el centro de la economía del conocimiento". Afirmó: "Gobernar también es anticiparse". Bonfatti sostuvo que "quedan cosas por hacer en cada rincón", y dijo que su "obsesión" es la creación de puestos de trabajo. También llamó a apoyar las cooperativas de trabajo y dijo que buscarán "que cada santafesino pueda acceder a su tierra, a su lote".

20.41: en el minuto adicional, Corral dijo que "la Santa Fe del 2030 debe ser con municipios y comunas con más poder", y manifestó: "Basta de ministros repartiendo cheques a los gobiernos locales". Perotti insistió en "cortar los vínculos con el narcotráfico, con lo que tendremos una Santa Fe más segura" y sobre la posibilidad ampliar los mercados internacionales. Bonfatti dijo que "Santa Fe tiene el doble de científicos que el resto del país" y sostuvo: "Tenemos la responsabilidad de generarle dignidad a las personas".

20.45: para los treinta minutos extra, Corral dijo que "deben primar las instituciones y no un narcoestado corrupto", Perotti precisó que harán hincapié en "las políticas de igualdad de género", y Bonfatti dijo: "Quiero dejar mi marca en cada uno de los santafesinos".