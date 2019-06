El debate comenzó a las 19.30 y contó con la presencia de todos los candidatos a intendente de Santa Fe. Un sorteo, que se realizó durante la semana, determinó la ubicación y orden de cada uno de ellos en los atriles dispuestos en los estudios de Telefé Santa Fe, casa anfitriona y organizadora del debate.

Emilio Jatón (FPCyS), Albord Cantard (Cambiemos), Ignacio Martínez Kerz (Juntos-PJ), Luz Balbastro (Unite) y Eliana Ramos (Barrio 88) estuvieron durante casi dos horas y media discutiendo sus ideas y propuestas para la ciudad capital.

Contó con la moderación de los periodistas locales María Luengo, Eugenio Fernández, Jimena Laperié y Juan Pablo Guckert, quienes tuvieron el arduo trabajo de darle agilidad al debate y de controlar que la discusión, especialmente cuando el tema era “libre”, no salga de sus carriles normales.

En el primer bloque abordaron los temas seguridad, transporte público y tránsito; educación y políticas de género. En el segundo bloque se abordaron obra pública y planificación urbana, finanzas públicas, economía municipal; ambiente y espacios públicos.

Cada uno tuvo dos minutos para exponer sus ideas en cada tópico, finalizada la ronda de exposiciones se daba inicio a la "réplica y contrarréplica", quizás lo más jugoso y entretenido del debate.

Primer round

Luego de que cada uno de ellos tuviera menos de un minuto de presentación ante los televidentes, Martínez Kerz, ubicado en el atril “A” dio inicio al primer tema, seguramente de los más preocupantes de la ciudad: “Seguridad”.

El candidato justicialista dijo: “Santa Fe es la ciudad más violenta del país” y propuso crear la “oficina de atención a la víctima”, entidad que realizará las denuncias que los vecinos no se animan a realizar. Al igual que el candidato a gobernador por el PJ, Omar Perotti, pidió no tenerle miedo a la palabra “orden”.

Por su parte, Luz Balbastro cargó contra el gobierno provincial por la falta de seguridad. Recordó el caso reciente de uno de sus candidatos a concejal de su partido víctima de un robo violento. Prometió convocar al Consejo de Seguridad para generar permanentemente políticas en torno al problema.

Emilio Jatón admitió que junto con el empleo, la inseguridad es uno de los problemas más importantes de la ciudad. Dijo que es complejo solucionarlo y exigió cumplir con una ordenanza que tiene muchos años y que no se cumple, como es el programa de seguridad municipal urbana

Eliana Ramos, candidata de Barrio 88, recordó que la competencia del Estado municipal es la de “prevenir y controlar”. Recordó que la policía es potestad del Estado provincial y pidió una “conducción política, respaldada por el municipio y la provincia”. Además prometió crear “las mesas barriales de seguridad”.

Niki Cantard insistió con el “Plan de seguridad 360”. El candidato oficialista recordó que Santa Fe fue “la primera ciudad con un centro de monitoreo, dijo que en caso de ser intendente iba a “triplicar su capacidad de información, con sensores de sonidos y cámara de reconocimiento facial”. Por último, dijo que el gobierno provincial “fracasa en sus políticas de seguridad porque niega el problema”.

Hubo tiempo para las réplicas y todas (a excepción de una) estuvieron dirigidas al candidato Emilio Jatón, el candidato del Frente Progresista; fuerza que gobierna la provincia y que tiene bajo su control a la policía.

Algo similar ocurrió en el debate libre. El mismo estuvo marcado también por el tópico seguridad. Durante 10 minutos, los candidatos a intendente opositores al gobierno de Lifschitz reprocharon la falta de solución respecto al tema.

Segundo round

El segundo tramo del debate el tópico que adquirió mayor relevancia fue la cuestión vinculada con la obra pública y economía municipal.

La candidata Eliana Ramos hizo referencia a la situación en la que se encuentran parte de “la costa y del cordón noroeste”. Habló de falta de “decisión política” para que a los barrios lleguen servicios básicos como el “asfalto, cordón cuneta, alumbrado y recolección de residuos”.

Cantard hizo referencia a los “44 kilómetros de desagues, reservorios y estaciones de bombeo en funcionamiento”. El candidato de Cambiemos propuso que en caso de ser intendente habrá iluminación “ciento por ciento led, mil cuadras de pavimento y 10 mil nuevas conexiones cloacales”.

Por su parte, Kerz dijo que es necesario modificar, cambiar el reparto actual de la obra púbca ya que la actual no llega al resto de los barrios. En tanto, Balbastro dijo que “uno de cada tres santafesinos no tiene cloaca o agua corriente o gas natural”. Por otro lado, dijo que los “250 millones de pesos” que se recaudan por multas van a estar destinado para que vayan a la accesibilidad en los barrios y las áreas industriales. Jatón habló de desequilibrio en la obra pública y de la falta de “programas de cohesión social”; sostuvo que debe existir un “compromisos con los vecinos y que la obra pública es el elemento que termina uniendo a los vecinos”.

Las réplicas estuvieron dirigidas a Cantard, el candidato oficialista en la ciudad. Todas ellas estuvieron relacionadas con la direccionalidad de las obras que, según los candidatos opositores, están dirigidas al centro de la ciudad. El otro que recibió objeciones fue Jatón por recursos provinciales que no habrían llegado u obras que no se finalizaron.

Cierre picante

El debate libre de 10 minutos dio por cerrado el segundo tramo del debate y que tuvo a los tópicos “obra pública y planificación urbana, finanzas públicas y economía municipal; ambiente y espacios públicos”.

En ese tramo, Balbastro cruzó a Jatón por su falta de definición en relación al tema de aborto. El candidato del Frente Progresista insistió en que ese debate se tiene que dar en los lugares apropiados.

Cantard se dirigió a Jatón y dijo: “Si el gobernador que encabeza la lista de diputados provinciales (Lifschitz) dice que teme que un candidato (a gobernador) que no sea de Rosario discrimine a Rosario, es porque él ha hecho lo mismo con Santa Fe”.

A lo que Emilio Jatón respondió: “Esta provincia tuvo gobernadores santafesinos y no les fue muy bien, sino fíjense que pasó en el 2003 y 2007 también”.

Balbastro, volvió a meterse con la discusión del aborto y mirando a Jaton dijo: "El gobernador Lifschitz instaló a través de una resolución ministerial la cultura de la muerte a través del aborto. Un gobernador que ha instalado la economía del narcomenudeo. Eso no lo quiero y vos no lo definís”.

También se metió Martínez Kerz y apuntó a Jatón: “Vos no te podes hacer cargo de la inauguración de La Redonda y no del narcotráfico o de la policía que no nos cuida. No podes estar en la foto inaugurando una obra y no hacerte cargo de las cosas malas”.

Sobre el filo de los 10 minutos y el sonido que anunciaba la finalización del debate libre, Emilio Jatón apuntó irónico: “Yo les agradezco porque por momentos pareció un interrogatorio más que un debate. Les agradezco mucho...”.