Empieza a haber un aparente atraso en la carga de datos y la publicación del escrutinio provisorio. Por lo pronto nuestras mesas testigos confirman un triunfo por 10 puntos de Alberto Fernández sobre Macri. Ahora esperamos ir confirmando esto con los datos oficiales que se tienen que empezar a cargar.

Este es un problema más grave que el de los fiscales informáticos que no podían ingresar a los establecimientos. Nuestros apoderados nos acaban de avisar que no tienen acceso a la página del escrutinio provisorio de la Justicia Electoral Nacional. Por lo tanto no podemos ver cómo es la carga de datos oficiales del escrutinio provisorio.

Por eso decidimos hacerlo público. Hay un rumor fuerte de que se cayó el sistema y que se va a retrasar el recuento. Esto naturalmente no es normal y por eso decidimos hacer públicos nuestros datos para tener una referencia de cuáles son los datos que manejamos y creemos que son los proyectados a la provincia de Santa Fe.