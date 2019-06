Saludando a comerciantes y vecinos en una de las zonas más transitadas de la capital provincial, y compartiendo su propuesta, el intendente santafesino y candidato a gobernador José Corral cerró su campaña en la ciudad de cara a las elecciones de este domingo. Con él estuvieron su compañera de fórmula Anita Martínez y los postulantes a intendente Niky Cantard; a senadora Chuchi Molina, a concejala; Inés Larriera; el diputado y candidato Alejandro Boscarol; además de decenas de voluntarios y seguidores que se sumaron a la caminata que comenzó en Aristóbulo del Valle y Galicia y concluyó en Milenio de Polonia y 9 de Julio.



En ese punto, y en diálogo con la prensa, José Corral dijo que “el contacto con la gente siempre enriquece y pone pilas. Caminamos toda la zona comercial de Aristóbulo del Valle y fuimos conversando con los vecinos y los comerciantes y después llegamos hasta el Paseo Escalante que es un emblema de nuestra gestión, lo queremos mucho. Recién nos abrazábamos con los vecinos porque a esto lo hicimos juntos”. “Acá había un terraplén que dividía,dos barrios –recordó– y ahora es un espacio verde que se disfruta, tiene varios kilómetros de recorrido y es una muestra de lo que podemos hacer los santafesinos cuando trabajamos en equipo”.



En cuanto a su propuesta provincial, el candidato dijo: “Santa Fe tiene esa enorme potencialidad que con Anita recorriendo toda la provincia, confirmamos: campo, industria, un talento extraordinario en todos los rincones, esa cultura del trabajo de nuestros abuelos”. “Pero tiene –advirtió– los problemas de la inseguridad y el narcotráfico, la falta de obras, los impuestos distorsivos, las deficiencias de la EPE, entre otros”. “Por eso los invito a que entre todos creamos que podemos tener un futuro mejor, que es posible, que no hay que resignarse. Nosotros no vamos a poner excusas para mejorar la seguridad y hacer las obras que faltan porque: como hicimos en la ciudad de Santa Fe, lo vamos a concretar”.



Respecto a la elección local y departamental, José Corral afirmó: “Con Niky en la ciudad vamos a continuar con esa tarea que todos reconocen, porque ven que Santa Fe cambió en estos años y merece seguir este camino. Lo mismo con Chuchi como candidata a senadora e Inés en el Concejo, dos mujeres que lideran la única propuesta que tiene mujeres encabezando listas”. “Tenemos esa confianza porque si pudimos en estos años transformar la ciudad de Santa Fe imagínense todo lo que podemos hacer en la provincia”, indicó.



Finalmente el postulante a la Casa Gris consideró que el domingo habrá “una elección reñida. Pero las otras dos propuestas ya mostraron que no tienen respuestas a los problemas de hoy. El PJ estuvo 24 años y el socialismo 12 años, con luces y sombras, pero son dos ciclos agotados. Nosotros somos la propuesta del futuro. Nuevas ideas, nuevas energías, nuevas caras para la Santa Fe que se viene. Será una elección reñida, pero vamos a ganar, estamos seguros”, ratificó.



También habló Anita Martínez, quien manifestó: “Somos los más nuevos, como siempre decimos con José, y a partir de las Paso nos empezaron a conocer. Y en esta cercanía con cada uno de los santafesinos, confirmamos de primera mano que la inseguridad es el problema más urgente, esa deuda pendiente que tiene el socialismo con todos nosotros; además de la falta de obras de infraestructura en toda la provincia”.



“Entonces –concluyó– si queremos resultados distintos, no hay que votar siempre a los mismos. Por eso, para el 16, tenemos una energía enorme y sabemos que vamos a llevar adelante la provincia que todos soñamos”.

Entusiasmo y expectativas

Niky Cantard, en diálogo con la prensa, dijo que el cierre de campaña sirvió para transmitir “un mensaje de entusiasmo, de mucha expectativa. En esta recorrida que hicimos hoy, en estas 18 cuadras, el mensaje para la gente es que los santafesinos logramos dejar atrás dos momentos trágicos: las inundaciones de 2003 y 2007”. “Y se hizo –sostuvo– porque hubo un plan, un equipo de trabajo, un liderazgo de Mario Barletta primero y José Corral después, para lograr sobrellevar esos momentos. Eso es lo que hoy nos permite tener otras perspectivas y otras prioridades, que las manifestamos en las propuestas de obras, de pavimento, en conexiones cloacales, en seguridad, en luminaria led en toda la ciudad”.



“A nuestras propuestas las avala lo hecho en estos últimos años y un equipo de trabajo probado, que es el que ha venido transformando la ciudad. No se conforma un equipo de trabajo de un día para el otro para afrontar los desafíos que tiene Santa Fe. Así que lo que le pedimos a los santafesinos para este domingo es que más que pensar en un candidato o en otro, piensen que hay dos modelos de ciudad que están en juego”, aseguró.

Por último, Chuchi Molina destacó: “La mayoría de las fuerzas políticas hacen los actos dentro de algún lugar, y nosotros decidimos hacerlo en la calle, hablando con los vecinos y las vecinas, porque las propuestas que tenemos son las de ellos, en cada lugar”.



“Estamos ante la gran oportunidad de tener un gobernador del departamento La Capital, que necesita estar de nuevo en el lugar que debería estar. Hemos sido discriminados durante todos estos últimos años por el socialismo”, cuestionó. “Basta ir a cualquier lugar del departamento La Capital. No hay plan hídrico, no hay caminos, no hay seguridad. Además, necesitamos renovar el Senado, que haya un par de mujeres más: Anita como vice y en mi caso como senadora, porque la diversidad hace que tomemos mejores decisiones”, finalizó.