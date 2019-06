El Frente Progresista cerró su campaña en la ciudad de Santa Fe con un acto multitudinario en el gimnasio Don Bosco, en el norte de la ciudad. Los principales candidatos de la fuerza política que hoy gobierna la provincia le hablaron a miles de militantes y les pidieron seguir hablando con los vecinos hasta el mismo domingo de las elecciones para convencerlos de que "el camino hacia el futuro es el Frente Progresista".

"Venimos a honrar ante nuestra militancia el compromiso que asumimos el primer día cuando aceptamos este desafío de volver a gobernar Santa Fe. Vamos a valorar y a defender todo lo que hemos hecho y vamos a hacerles la propuesta para el futuro", dijo el candidato a gobernador, Antonio Bonfatti, minutos antes de subirse al escenario que compartió con su compañera de fórmula, Victoria Tejeda; el candidato a intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, la candidata a diputada, Érica Hynes; el candidato a senador, Jorge Henn y el candidato a concejal, Paco Garibaldi.

Henn, Tejeda, Bonfatti, Jatón, Garibaldi y Hynes le hablaron a la militancia del Frente Progresista.

"Estamos confiados en nuestros números –continuó– y hemos demostrado a través de los años que siempre acertamos. Estamos convencidos de que no solo vamos a ganar la intendencia con Emilio (Jatón), si no que también vamos a ganar en la provincia".

Al ser consultado sobre cómo cree que los santafesinos recibieron el mensaje de campaña, Bonfatti dijo: "Con mucho beneplácito. Yo recorro con Emilio todos los barrios, tuve reuniones con sectores del empresariado, con sindicales, organizaciones sociales y están muy contentos porque saben que nosotros no mentimos y que lo que decimos lo hacemos".

Bonfatti dijo que le tiraron con munición gruesa en la campaña, pero que ya tiene "el cuero curtido".

"No solo vamos a mantener este proyecto, si no que vamos a tener esperanza en los jóvenes de cara hacia el futuro, que es lo que nosotros planteamos para generar trabajo. No solo lo decimos, sino que también decimos cómo lo vamos a hacer", señaló Bonfatti que a pesar de que las encuestas muestran un escenario de polarización dijo estar confiado en el proyecto del Frente.

"Caminamos intensamente la provincia, la capital y dialogamos con todos. Siempre quisiéramos llegar a más gente, pero es muy difícil", expresó y se refirió a los cambios en la forma de hacer campaña. En ese sentido agregó: "Antes no existían los medios digitales. Salíamos a pegar los afiches con engrudos o a colgar pasacalles. Los medios digitales como WhatsApp, Instagram no existían".

El gimnasio Don Bosco estuvo colmado por cientos de militantes.

También remarcó que las elecciones primarias y las generales "no tienen nada que ver" y que "no pueden compararse peras con manzanas y tampoco pueden sumarse porque no hay ley de lemas".

Acerca de si sufrió una campaña sucia en su contra, Bonfatti expresó: "Me han tirado con munición gruesa, pero no me importa porque ya conozco esto y ya tengo el cuero curtido. Seguimos adelante y no van a encontrar en mí, jamás, una agresión a los adversarios".

Luego elogió a su candidata a vicegobernadora, Victoria Tejeda, ya que "es un doble plus porque tiene la mirada de la mujer y de los jóvenes".

Por su parte, Jatón dijo tener las mejores expectativas para el domingo después de trabajar mucho. "Tenemos expectativas altísimas, pero el electorado lo va a definir el domingo", afirmó el candidato a intendente del Frente Progresista.

Jatón les pidió a los militantes seguir "construyendo una sociedad con valores".

Además, Jatón le agradeció a la militancia que colmó el gimnasio Don Bosco y los invitó a seguir trabajando durante estos tres días previos a las elecciones para hablar con cada vecino para que acompañen la propuesta del Frente Progresista.

Durante su discurso, Jatón insistió con la necesidad de seguir el camino del Frente y de apostar por construir "una sociedad que de una vez por todas defienda los valores".

"A veces no tendremos las respuestas. Eso puede suceder. Pero de acá no va a salir ni una sola mentira", afirmó Jatón que agradeció el tiempo que la militancia le está dedicando a difundir las propuestas del Frente para la ciudad y la provincia.