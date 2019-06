“Este domingo no solo se define el futuro de la provincia para los próximos cuatro años, sino que está en juego todo lo que hemos conseguido en materia de derechos para miles de santafesinos. Desde que el Frente Progresista gobierna la provincia contamos con la mejor salud pública y la mejor educación; los jubilados tienen el 82 por ciento móvil y se ha hecho una inversión en obra pública sin antecedentes”, recordó el diputado.

En este sentido aseguró: “Hoy más que nunca estamos convencidos que Antonio Bonfatti será el gobernador electo de Santa Fe, Emilio Jatón el intendente de la ciudad, que Jorge Henn será reconocido por su preparación y experiencia para representar a La Capital en el Senado, y que todos los santafesinos ratificarán a Miguel Lifschitz al frente de la Cámara de Diputados”.



“La única persona con experiencia y conocimiento de la realidad es Antonio Bonfatti –añadió Garibaldi– al tiempo que aseguró que “en todo este tiempo no se escucharon propuestas de los otros candidatos, sino frases hechas y spots publicitarios muy bien realizados. No me imagino un gobernador que no tenga una propuesta específica para la capital”, indicó.



Por otro lado, expresó convencido que “ningún santafesino quiere volver a la Santa Fe de los negociados turbios, de los hechos de corrupción, las estafas al Estado de quienes liquidaron las herramientas financieras como el Banco Provincial, que era un instrumento esencial que teníamos para financiar al sector productivo y generar empleo y dinamizar las economías regionales”.



Garibaldi aseguró también: “La gente nos conoce y nos los dice en cada recorrida. Hoy podemos caminar todos los barrios porque saben que cumplimos con todo lo que habíamos dicho. Construimos una provincia diferente y sobre todo pudimos recapitalizar a Santa Fe”.



Sobre este punto enumeró los desagües como el Llerena, el Larrea, el Sable o el Gorriti, los hospitales como el nuevo Iturraspe y el Cemafé, los espacios culturales como la Redonda, el Molino y la Casa de la Cultura. Y obras viales como las autovías de las rutas 1 y 19, y la renovación de la autopista Santa Fe-Rosario, donde ayer licitamos el nuevo acceso norte a Santo Tomé y a las zonas de barrios y clubes. “Y solo por mencionar algunas de las más de 150 obras que realizamos en esta gestión en la capital”, enfatizó.



Por último, el candidato a concejal fue contundente: “No queremos volver al pasado y el desafío que tenemos por delante es generar trabajo, apoyando con toda la fuerza al sector productivo. Para los próximos cuatro años firmamos el “Compromiso Santafesino” junto a Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz, Jorge Henn y Emilio Jatón, con propuestas y acciones concretas que incluyen obras, programas y acciones para la ciudad capital. Y saben que si lo decimos, lo hacemos”, concluyó.