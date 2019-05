El ex ministro de Economía y ahora precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, insistió este viernes en que no va a presentarse a una interna partidaria con vistas a las elecciones de octubre: "No me meto más en la interna de Alternativa Federal, que hagan lo que gusten", sentenció.



El economista remarcó que no quiere "participar de una estructura ligada solamente al justicialismo" y destacó que el nuevo espacio que lidera "plantea un gobierno de unión nacional". En este sentido, reconoció que "una división hace perder potencias, pero tampoco es cuestión de hacer un rejunte".

"Hoy por hoy, me presento igual sin Alternativa Federal. Todavía quedan veinte días donde se puede avanzar por otro camino y evitar una frustración que pierda la potencia electoral" .

Sin embargo, el ex funcionario afirmó, en declaraciones a radio Continental, que "el diálogo con Alternativa Federal está siempre abierto" y "lo quedó cerrado de parte nuestra es el tema de elección interna o consenso".

Consultado sobre la participación de otros espacios políticos dentro de Consenso 19, relató que "ya hay una parte del radicalismo dentro, pero aspiramos a ampliar este espacio; si en su propia interna, el radicalismo decide la unión y no estar de ningún lado de la grieta, bienvenidos también", convocó.