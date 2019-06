Cuando faltan pocas horas para el cierre de inscripciones para alianzas electorales, el gobernador y candidato a diputado provincial Miguel Lifschitz cuestionó el probable acercamiento de Sergio Massa a sectores del kirchnerismo, pero aclaró que una alianza del político bonaerense con el peronismo "no modifica en nada" al espacio Consenso 19 que promueve a Roberto Lavagna como candidato a presidente.

"Esperábamos de Massa algo parecido. Es parte de su ADN su historia de idas y vueltas permanentes. Nunca se sabe dónde está ubicado. Nosotros mantuvimos coherencia en ese punto. Desde el primer momento dijimos con Lavagna de que íbamos a trabajar en la construcción de un proyecto alternativo. Ni Cristina ni Macri. Un proyecto que superara la grieta que no lo tienen ni el presidente ni el kirchnerismo", dijo Lifschitz en una visita a los estudios de La Ocho.

"Hay al menos un 40 por ciento de los argentinos que no está conforme con el gobierno Cambiemos ni tampoco está conforme de que vuelvan Fernández y Fernández"

Lifschitz se mostró partidario de "unir desarrollo con inclusión social, crecimiento de la economía con empleo, y todo eso con valores republicanos e independencia de los poderes del Estado". Sin embargo, el mandatario no descartó que Consenso 19 cuente con algún referente del peronismo como aliado. "No descarto que algún dirigente pueda sumarse, pero será a un proyecto de gobierno y no a rejunte de candidatos que no tienen nada en común".

Lifschitz dijo que un probable fichaje de Massa para el kichnerismo "probablemente contribuya a la polarización (entre Cambiemos y el kirchnerismo) en la elección nacional. Hay un esfuerzo de ambos extremos políticos de fortalecer la polarización, y también de los medios nacionales que juegan con unos y con otros. Pero hay al menos un 40 por ciento de los argentinos que no está conforme con el gobierno Cambiemos ni tampoco está conforme de que vuelvan Fernández y Fernández, y quiere una propuesta diferente".