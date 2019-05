Este miércoles, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, convocó a Daniel Scioli, Marcelo Tinelli y el Partido Socialista, entre otros actores políticos, a participar de unas Primarias abiertas (Paso) amplias al interior de Alternativa Federal. Pero el gobernador socialista Miguel Lifschitz, cercano a Roberto Lavagna, no ve con tan buenos ojos unas Paso tan abarcativas.

“Fue una decisión del gobernador de Córdoba que respetamos pero no compartimos, creo que tenemos que ser coherentes. Los rejuntes electorales no sirven, no hay que pensar solamente en ganar una elección sino en gobernar”, dijo Lifschitz en contacto con a Radio 2 de Rosario.

Este 2019 el mandatario abandonará la Casa Gris con la esperanza de conseguir un lugar en la Legislatura provincial. Sin embargo, junto a Margarita Stolbizer, acompaña activamente la campaña a presidente de Lavagna quien, por su parte, se niega a somete su candidatura a una interna.

“Roberto (Lavagna) nunca estuvo en Alternativa Federal, es un sector del peronismo que tiene cuatro referentres: (Miguel Ángel) Pichetto, (Sergio) Massa, (Juan) Schiaretti y (Juan Manuel) Urtubey”, dijo Lifschitz y dejo así bien en claro que el economista no forma parte de esas mesa aunque sí tiene y tendrá diálogo.

Sobre la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador opinó que pese “a la vuelta electoral” no se trata de algo nuevo, sino que “tiene que ver con el ciclo histórico del kirchnerismo de los 12 años anteriores”.

“No quisiera que el 16 (de junio) a la noche estuvieran los Fernández festejando en Santa Fe”, dijo en referencia a las elecciones provinciales generales que se celebrarán dentro de menos de un mes; y del candidato más referenciado con el kirchnerismo desde el peronismo: Omar Perotti.