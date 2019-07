Nidia Sosa: "Nuestro partido hace 65 años que defiende la vida"

En los últimos tramos de la campaña electoral para las Paso del 11 de agosto próximo, Nidia Sosa, primera precandidata a diputada nacional por Alternativa Federal Lista 506 visitó la redacción de UNO Santa Fe. En la ocasión remarcó que el frente está conformado por el Partido Demócrata Cristiano, al que pertenece, y el Partido Federal.

"Nosotros tenemos 65 años y dentro de nuestros principios, uno de los principales es el del derecho a la vida. A raíz del problema que se suscitó el año pasado con la ley de aborto, comenzamos a enfatizar que es por las dos vidas, por el bebé por nacer y la vida en general", dijo Sosa.

"Los que aparecieron ahora con el tema de las dos vidas es más que nada algo mediático", dijo y agregó: "Pero en realidad ellos no son un partido conformado con esos principios. Hay una persona que forma los partidos y se los entrega a los interesados y así aparecen. En los medios están haciendo muy visibles los pañuelos verdes, pero no los celestes".

Por otra parte, señaló: "Sabemos que el tema del aborto se va a volver a poner en carpeta en marzo o en abril y tenemos miedo de que eso vuelva a ocurrir. Además sabemos que en Santa Fe hay un interés de un adoctrinamiento en las escuelas, especialmente en los jardines de infantes".

—¿En qué sentido?

—Una periodista me acaba de decir que el gobernador firmó la designación de 36 personas que vienen a dar la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas, cuando en las escuelas hay muchísimas necesidades. Por eso nos parece que la educación sexual por personas que tienen otros intereses, que quieren imponer otro tipo de ideologías, no nos parece sano ni saludable. Además esto lo van a imponer en las escuelas públicas.

—¿De qué manera piensan defender las dos vidas si no hay educación sexual?

—La educación sexual, sí. Pero con personas especializadas, no con ideologías.

—¿A qué le llama personas con ideología?

—Al colectivo este del LGTBI (lesbianas, gays, travestis, bisexuales e intersexuales), que ahora se le sumó la izquierda, son los que están tratando de introducirse pagados por organismos internacionales como Rockefeller, Casa Fusa que ya está radicada en Buenos Aires y que recibió millones de dólares. Una senadora de Entre Ríos presentó un proyecto que tiene media sanción y que pide que en las escuelas se deje de decir mamá y papá. Lo que creemos es que la célula, que la familia está en peligro. Pero creemos que la educación sexual sí se debe dar por especialistas y con la presencia de los padres. Y digo la escuela pública porque son los más vulnerables. Cuando vos mandás a tu hijo a la escuela y te quedás tranquilo, pero le están metiendo ideologías o adoctrinamientos, eso es peligroso. Nosotros lo estamos viviendo y con más énfasis en Santa Fe. Acá ya ni quieren los baños que sean distintos, ni colores distintos. Eso no viene de manos de especialistas, si no de idealistas que tienen ideología.

—¿No hay muchos rumores sin fundamento sobre el tema?

—Esto sí está basado, porque se lo ve en las escuelas.

—¿Usted dice que el gobierno de Santa Fe está introduciendo ese debate en las escuelas públicas?

—Nosotros estamos analizando el tema. Acá no hay fundamentalismos. Una periodista me dijo que hay que ver el decreto del gobierno para la implementación de la ESI en las escuelas y dado por ciertas personas. Pero antes de esas designaciones las escuelas no tienen elementos básicos, no tienen designación de docentes para horas cátedra de algunas especialidades. Hay prioridades y no hay que dejar algo que va a dejar muchos problemas. Y la gente lo está viendo. La población se inclinó por una lista que dice que trabaja por las dos vidas y sacaron siete diputados. La gente le tiene miedo a eso. El chico tiene que tener la familia como base. No hay que meterles nada en la cabecita.

—Pero la ideología celeste también está.

—Sí, pero no ha llegado al gobierno. En nuestro caso defendemos la familia y creemos que tenemos que estar tranquilos cuando mandamos los chicos a la escuela de que no van a sufrir ningún tipo de adoctrinamiento.

"Nuestro partido nació de las encíclicas papales de León XIII. Siempre defendimos la vida, la dignidad de las personas a través del trabajo; creemos que no satisfechas las necesidades básicas los valores se dejan de lado. Estamos haciendo un relevamiento en la provincia, de los 19 departamentos y las características son disímiles. El norte está medio avandonado en cuanto a caminos, rutas y servicios. Con los jóvenes se produce un éxodo hacia las ciudades creyendo que van a encontrar trabajo y casa. Eso no está planificado y produce un desorden. El Estado debería ayudar a las Pyme para que tengan mejores condiciones y demanden el trabajo de esos jóvenes para qu ese produzca el arraigo", añadió.

—¿Cómo analizan el gobierno de Macri?

—Creemos que se recibió un Estado con muchos problemas, donde hay una cantidad de gente que recibe subsidios, que recibe planes que no están pensados para que la gente que recibe la ayuda se les dé las posibilidades de irse insertando en el mercado laboral. Si no es una salida de dinero que no tiene solución. No puede ser que la mitad de la población trabaje y la otra mitad no, y eso sucede por distintas razones. Es muy bueno lo del acuerdo del Mercosur. Argentina es un país con una economía muy cerrada. Chile comercia con 157 países, México con 150, Perú con 120, Colombia con 35 y Argentina con nueve. Pero también hay que cuidar el mercado interno y hay empresas que no terminan entregando sus productos al mercado interno porque les conviene vender afuera. Allí tiene que intervenir el gobierno como regulador de la economía. Estamos en una etapa donde tenemos que ser un país serio y eso nos cuesta mucho.

Por último, Sosa dio un mensaje a los santafesinos sobre por qué deben votarlos: "Primero porque somos una lista en defensa de la vida, en protección de la familia. Creemos que se debe generar nuevamente la cultura del trabajo y vamos con lista corta y quien nos quiera votar tendrá que elegir a un presidente de otro partido. Si llego al Congreso no voy a ir a levantar la mano por cualquier cosa, voy a votar los proyectos de Santa Fe. Nuestros reresentantes no pelean arduamente por los proyectos que tenemos de nuestra provincia, ni por el norte".

"Dentro de la provincia hay que ser más federalistas. Nos estamos preparando y no vamos con un versito de las dos vidas, ni vamos con el fundamentalismo. Creo que hay que escuchar a todos y que lo que se haga sea con la intención de generar el menor daño posible. Argentina es un país sumamente poderoso y Santa Fe es una de las provincias estratégicamente ubicada en el corredor que va desde el Brasil hasta Chile de donde salen los productos para el mercado asiático, que es el más populoso del momento", conluyó.