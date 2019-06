Omar Perotti y María Eugenia Bielsa encabezaron un seminario sobre salud pública para la provincia de Santa Fe. En ese marco, el candidato a gobernador afirmó: “Tenemos por delante una enorme tarea social. Tenemos que cuidar mejor a los trabajadores de la salud para que puedan desarrollar sus tareas tranquilos y con normalidad”. Por su parte, la arquitecta afirmó que el proyecto de Juntos “tiene como ejes la prevención, la participación y una distribución equitativa e igualadora de la salud en toda la provincia”.

“En la provincia podemos aceptar diferencias pero no desigualdades”, amplió Perotti y agregó: “Sí vamos a cuidar a los agentes sanitarios para que puedan desarrollar sus tareas con normalidad en lugares o espacios que están tomados por el delito y el narcotráfico. Tenemos que mejorar sus condiciones de trabajo, estar a la par. Allí es donde no hay que tener miedo, porque estamos decididos a tener una política de seguridad muy diferente”.

En la jornada que se realizó bajo el título Juntos por el Derecho a la Salud de los Santafesinos, Bielsa resaltó que el futuro gobierno deberá “superar la propuesta existente en aquello que tiene que ver con la actividad territorial”.

En ese sentido, afirmó que “una cosa es la salud en ciudades grandes como Rosario y Santa Fe y otra en los departamentos Vera o 9 de Julio”.

Asimismo, Bielsa resaltó: “Nuestro proyecto tiene como ejes la prevención, la participación y una distribución equitativa e igualadora de la salud en toda la provincia. Eso el socialismo no lo tiene, y no lo va a tener. Porque no es que en distintas partes de la provincia haya distintas calidades de salud. En Rosario y Santa Fe hay calidades de salud y, en el resto del territorio santafesino, hay ausencia de salud”.

Durante el seminario, del que también participó el exministro de Salud nacional Daniel Gollán, Perotti subrayó “la necesidad de mejorar todo el sistema de salud, donde se resguarden los pisos de inversión y se generen condiciones para optimizar su funcionamiento”.

“Hay que garantizar los recursos humanos en aquellos lugares de la provincia donde se reclama la presencia de médicos. El Estado tiene que volver al lugar de donde nunca debió haberse ido, con todo el poder de la salud. Y allí estaremos, a partir del 10 de diciembre próximo, generando inclusión”, siguió el rafaelino.

A modo de cierre, resaltó: “Tenemos la enorme tarea por delante de cuidar mejor a nuestra gente y la salud es una forma de hacerlo. Al socialismo le tocó gobernar una etapa con los mayores presupuestos de la historia de la provincia, con los mayores niveles de ingreso por recaudación propia y por coparticipación nacional. Pero, cuando vemos estos doce años y lo que se hizo en materia de salud en el interior, nos preguntamos cómo alguien que tuvo tanto hizo tan poco”.