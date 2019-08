Perotti: "El pueblo argentino ha vuelto a dar una lección"

Omar Perotti, el gobernador electo por Santa Fe, siguió el escrutinio de las primarias nacionales desde la sede que el Partido Justicialista de la provincia posee en la capital Santafesina.

Una vez conocido el triunfo del frente Todos Juntos, el actual senador nacional aplaudió el triunfo de la fórmula Fernández - Fernández. En diálogo con la prensa, el legislador afirmó: "El pueblo argentino ha vuelto a dar una lección, ha vuelto a mostrar la rebeldía necesaria cuando se lo quiere encauzar en cosas que no siente, en cosas que no lo contienen, en cosas que no cree".

Quien estará al frente de la Casa Gris desde el 10 de diciembre, señaló: "Ojalá tengamos la capacidad de construir ese futuro para todos los argentinos. Ojalá tengamos un futuro de trabajo, un futuro de posibilidades para todos pero fundamentalmente un futuro en el que nos amiguemos y permita la construcción de una patria que nos contenga a todos y una a los argentinos".

"Hay que amigarnos con el futuro y construir una patria para todos", añadió. Por otro lado, comentó que en "estas últimas jornadas, Santa Fe estuvo como protagonista en una decisión contundente de lo que viene y de lo que quiere proponer el nuevo presidente de los argentinos, que es un acuerdo con cada una de las provincias. Un acuerdo para que el futuro gobierno de los argentinos tenga un contenido federal, tuvo a la ciudad de Rosario como la sede de este encuentro".

"En ese vínculo (con Nación), estará la posibilidad real y concreta de muchas respuestas para todos los santafesinos", insistió.

Por último agradeció a "todos los que trabajaron en la provincia de Santa Fe por este nuevo triunfo. A cada hombre, mujer de este territorio, que cree en la provincia que quiere trabajar, producir y vivir en paz. Ellos han sido los verdaderos gestores de este nuevo triunfo en la provincia de Santa Fe".

"El mensaje que nosotros venimos tratando de transformar en realidad, aquí en la provincia, cuando decíamos que íbamos a despertar esa enorme fuerza cuando los santafesinos nos amigamos con los santafesinos. Y ahora, a incluir a los argentinos, es fundamental hacerlo", finalizó.