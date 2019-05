El candidato a gobernador del frente Juntos-PJ,Omar Perotti, aseguró que durante las distintas recorridas que realiza por todo el territorio santafesino "la gente te habla con total claridad y te pregunta: ¿Cómo en una provincia tan grande, tan enorme, tan gigante, no tenemos tantas oportunidades? ¿Cómo no podemos vivir en paz? ¿Cómo no podemos ordenar esto para recuperar tranquilidad?".

En ese sentido, afirmó que "el deseo de trabajar y vivir en paz es lo que está en cada santafesino" y que en las expresiones que recibe de los vecinos está "el deseo fundamental de que podamos tener una provincia que se ordene con una mejor seguridad".

Al respecto reafirmó que "yo no tengo miedo de usar la palabra orden. Sin orden no se pueden disfrutar las libertades" y explicó: "Cuando éramos chicos nos decían nuestras madres ¿por qué no ordenás tu pieza, por qué no ordenás tus cosas? ¿Eso que era? poner las cosas en su lugar. Y poner las cosas en su lugar es poner a los delincuentes presos y a la gente trabajadora pudiendo vivir en paz".

Perotti remarcó que "la dimensión y la magnitud del avance del delito en la provincia de Santa Fe requiere de la colaboración y de la coordinación de las distintas fuerzas".