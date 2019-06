El gobernador, Miguel Lifschitz, se refirió al apagón que se sufrió en gran parte del país esta mañana y aseguró que ese episodio no debería afectar el desarrollo del escrutinio provisorio.

El mandatario remarcó que el servicio eléctrico ya se restituyó en todo el territorio santafesino y que no debería haber inconvenientes en las escuelas para hacer el primer conteo y enviar los datos al Centro de Cómputos de la provincia. De esa manera, Lifschitz especuló que "después de medianoche habrá cifras precisas" que permitirán saber quién ganó las elecciones.

El gobernador dijo que la jornada electoral comenzó "con un poco de incertidumbre por el apagón que nos sorprendió un poco a todos a minutos antes de comenzar la votación a las 8".

"Afortunadamente se fue recuperando el servicio en el transcurso de la mañana, así que aprovecho para agradecerle a todas las autoridades de mesa, al Tribunal Electoral, a los fiscales de todos los partidos que pusieron lo mejor de sí para solucionar todos los problemas que se presentaron en cada una de las escuelas y poner en marcha la votación. También a todo el equipo de la empresa de energía que trabajaron a destajo para restablecer el servicio. La cantidad de votantes se fue incrementando durante la tarde así que esperamos tener al cierre, a las 18, tener un porcentaje mayor al de las primarias".

Al ser consultado sobre si el escrutinio provisorio se va a ver afectado por el episodio del corte de luz, Lifschitz respondió: "En principio no hay dificultades. El servicio eléctrico está restablecido en todo el territorio santafesino, por otro lado estamos verificando la situación de cada una de las escuelas y en principio no hay dificultades para hacer el escrutinio en las mesas y luego para hacer el conteo provisorio en el Centro de Cómputos de la provincia para después de la medianoche ya tener cifras precisas. No prevemos, salvo que ocurra alguna cosa que no está dentro de nuestros cálculos, que pudiera haber otra dificultad".

"Desde temprano estuve en contacto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en varias oportunidades durante la mañana así que creo que lo informé muy temprano en la mañana de lo que estaba pasando y del alcance muy importante que tenía y luego él me fue informando de los avances que se iban dando", especificó.