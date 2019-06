Al momento del tratamiento del tema seguridad, el candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, y el del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, mantuvieron un picante cruce.

Corral le apuntó a la política del socialismo y recordó las estadísticas de homicidios en la provincia entre 2009 y 2016.

Allí, Corral planteó: "A que no saben quién era gobernador cuando los índices (de homicidios) fueron más altos: Antonio Bonfatti. Si miramos Rosario es particularmente más grave porque los índices son mayores. Si queremos resultados diferentes no volvamos a votar siempre a los mismos".

Antonio Bonfatti recogió el guante y le respondió al actual intendente de Santa Fe: "No voy a contestar falsedades. Simplemente voy a recordar: los Cantero, Los Monos, Bassi, Alvarado, Funes, Ungaro, Luis Paz, Baigorría, El Zurdo Villarruel, Mustafá, los Romero, Los Gorditos, Los Cuatreros y sigue la lista, y tantos policías corruptos. No hay impunidad en Santa Fe. El que las hace las paga no cubrimos a nadie. Les pateamos el hormiguero y nos atacaron. Construimos cárceles y ya no hay más presos en comisarías. Por eso, basta de mentiras con las estadísticas".