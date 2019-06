En línea con lo sucedido el jueves, cuando fue integrado a la reunión de Gabinete, los dirigentes peronistas que forman parte del Gobierno se convirtieron este viernes en anfitriones de un asado con el que le dieron “la bienvenida formal” a Miguel Ángel Pichetto.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli; y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, son quienes formaron parte del encuentro que se desarrolla en la parrilla Los Platitos, ubicada en la Costanera y señalada como la favorita de Mauricio Macri.

Qué dijo Pichetto al llegar:

"Es un encuentro con compañeros del peronismo que están hoy están integrando el Gobierno pero que vienen del peronismo y esto tiene que ver con poner en marcha una convocatoria nacional a muchos compañeros, compañeras, dirigentes del peronismo nacional que van a acompañar esta propuesta".

"Yo no tomo atribuciones que no me corresponden" (pedirle a Monzó que se quede).

"Monzó tiene nivel de formación. Ha tenido un trato y un diálogo importante en la Cámara".

"Es un aporte importante al Gobierno. Es un activo político importante".

"Con Jaime (Durán Barba) tengo una relación personal y respeto intelectual".

"Empezamos a pensar cuál será mi rol en la campaña".

"Es excelente mi relación con Marcos Peña. Es el hombre más importante del Gobierno".

Además de los dirigentes ya mencionados, también estuvieron presentes, entre otros, el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el ministro de Seguridad de la provincia, Gustavo Ferrari; el diputado nacional Eduardo Amadeo; el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; y el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky.

Fuente: A24.com