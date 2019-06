El segundo "debate libre" de 10 minutos estuvo cargado de fuertes cruces entre los participantes.



Cantard insistió con lo que considera la existencia de una discriminación del gobierno provincial para con la ciudad y dijo: “Si el gobernador que encabeza la lista de diputados provinciales (Lifschitz) dice que teme que un candidato (a gobernador) que no sea de Rosario discrimine a Rosario, es porque él ha hecho lo mismo con Santa Fe”.

A lo que Emilio Jatón respondió: “Esta provincia tuvo gobernadores santafesinos y no les fue muy bien, sino fíjense que pasó en el 2003 y 2007 también”.

Balbastro, volvió a meterse en la discusión del aborto y mirando a Jatón dijo: "El gobernador Lifschitz instaló a través de una resolución ministerial la cultura de la muerte a través del aborto. Un gobernador que ha instalado la economía del narcomenudeo. Eso no lo quiero y vos no lo definís”.

También se metió Martínez Kerz y apuntó a Jatón: “Vos no te podes hacer cargo de la inauguración de La Redonda y no del narcotráfico o de la policía que no nos cuida. No podes estar en la foto inaugurando una obra y no hacerte cargo de las cosas malas”.

Casi sobre la chicharra, que anunciaba la finalización del debate libre, Jaton apuntó: “Yo les agradezco porque por momentos parece un interrogatorio, más que un debate. Les agradezco mucho”