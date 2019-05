Una gran duda persiste en relación a la participación o no de Emilio Jatón en el debate de candidatos a intendente que se realizará este sábado en los estudios de Telefé Santa Fe.

Según pudo saber UNO Santa Fe, el equipo del candidato del Frente Progresista no participó de la reunión del lunes, encuentro que sirvió para definir el reglamento y tópicos del debate.

Te puede interesar Jatón se impuso en 17 de las 18 seccionales en que se divide la ciudad

Emilio Jatón tampoco estuvo presente este martes en lo que fue la firma de compromiso de participación. Quienes sí estuvieron y confirmaron su presencia fueron los candidatos Ignacio Martínez Kerz (PJ Juntos), Eliana Ramos (Barrio 88), Albor Niki Cantard (Cambiemos) y Luz Balbastro (Unite).

Los cuatro candidatos que hasta el momento confirmaron su participación.

Desde la organización del debate indicaron a UNO Santa Fe que las puertas no están cerradas para el candidato que sacó 83.993 votos en las primarias (43,21 por ciento del total) y que lo convirtió en el más votado, superando por casi 24 puntos al segundo, Cantard (Cambiemos). En ese sentido, dijeron que podría comunicar su participación miércoles o jueves, aunque aclararon que no podrá haber cambios en el reglamento establecido y del cual no participó.

En tanto, anticiparon que el sábado, a las 19.30, en los estudios centrales de Telefé Santa Fe habrá cinco atriles disponibles, quedando uno desocupado en caso de que Jatón decida no participar.

Serán dos horas y media de debate. Los candidatos podrán exponer sus propuestas y debatirán en materia de seguridad, transporte público y tránsito, Educación y políticas de género, Obra Pública y planificación urbana, Finanzas públicas y Ambientes y espacios públicos.