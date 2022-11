Emilio Jatón sobre la inseguridad: "Con lo que se está haciendo no alcanza"

"No quiero entrar en polémicas", fue lo primero que dijo el intendente tras haberle reclamado al funcionario nacional por la falta de presencia de federales y agregó: "Hay un plan de trabajo que estamos cumpliendo en forma personal con él (por Aníbal Fernández), que no es visible pero sí tiene que ver con las acciones judiciales en la ciudad. No es motivo de polémica sino motivo de ponerse a trabajar en conjunto y eso estamos haciendo".