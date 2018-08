En Colón se portaron bastante mal conmigo"

Facundo Silva llegó a Colón para afrontar la Superliga anterior y si bien el técnico Eduardo Domínguez lo consideraba un jugador importante, la realidad es que las lesiones lo persiguieron por lo cual no tuvo continuidad (disputó apenas ocho encuentros) y de esta manera una vez que finalizó el préstamo retornó a Godoy Cruz club dueño de su pase.





Sin embargo,el Monito no terminó jugando porque se lesionó en el partido ante Patronato que el Sabalero goleó por 4 a 0 y debió pedir el cambio. Luego del cotejo, el diagnóstico indicó que presentaba una fractura incompleta sin desplazamiento de peroné con lesión fibrilar de gemelo y a partir de allí comenzó con la recuperación pero sin intervención quirúrgica.





Lo cierto que es en la vuelta del plantel a la pretemporada, en los primeros días Silva estuvo presente ya que su contrato finalizaba el 30 de junio, pero luego al no ser tenido en cuenta por Domínguez debió volver al Tomba.





Sin embargo, en las últimas horas en diálogo con Ovación 90, por Radio Nihuil el Monito Silva le apuntó a la dirigencia rojinegra "La gente de Colón se portó bastante mal conmigo, ya que terminé el torneo lesionado y debía recuperarme en el club en el club que me lesioné.Pero un día no me dejaron entrar más al entrenamiento y tuve que volver a Godoy Cruz que es dueño de mi pase", comenzó diciendo.





Para luego agregar "Claramente no está bien lo que hizo Colón, pero de esa situación ahora se encarga gente allegada a mí. Colón se hizo cargo hasta que finalizó el préstamo (30 de junio), pero yo tenía una fractura del peroné. Seguramente no me trataron la lesión como era debido, ya que algunos me dicen que debía haberme operado. Tuve un año complicado en Colón por las lesiones, por lo cual no puedo hacer un balance futbolístico. Ahora solo pienso en recuperarme".