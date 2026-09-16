Energía solar, eólica y almacenamiento de energía: oportunidades de inversión que están transformando el mercado energético mundial

Centrada en la infraestructura de energía renovable, Lake Energy está desarrollando una plataforma energética digital para el mercado global. A medida que el concepto de RWA (activos del mundo real) cobra relevancia a nivel mundial, una cuestión clave se está convirtiendo en el centro de atención del sector:

A medida que la industria energética mundial acelera su transformación digital, Lake Energy está desplegando una plataforma de digitalización de energías renovables para el mercado global. Al integrar activos energéticos tangibles —como los de energía solar, eólica y almacenamiento de energía— en un sistema de gestión digital, la empresa aprovecha la innovación tecnológica para mejorar la transparencia de la información, la eficiencia de la gestión y el rendimiento del valor de dichos activos.

Desde una central fotovoltaica hasta una instalación de almacenamiento de energía, y posteriormente a un sistema digital completo de gestión de activos energéticos, Lake Energy promueve la integración de la infraestructura energética tradicional con el modelo de economía digital. Bajo el concepto de Activos del Mundo Real (RWA, por sus siglas en inglés), los activos energéticos físicos se han convertido en un pilar fundamental del sistema de valor digital. Lake Energy aprovecha la infraestructura energética existente y las tecnologías digitales para permitir que los activos energéticos se integren en el futuro ecosistema de la economía digital de una manera más eficiente y transparente.

El valor fundamental de los RWA reside en su base de activos del mundo real.

La digitalización no es el objetivo final; los activos reales constituyen la verdadera fuente de valor.

La esencia de los activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) radica en el hecho de que se conectan con activos reales y en funcionamiento continuo en el mundo real. Centrada en la infraestructura de energía renovable, Lake Energy ha constituido una cartera de activos energéticos reales que abarca sectores como la energía solar fotovoltaica (FV), la energía eólica y el almacenamiento de energía. Actualmente, los proyectos energéticos de la empresa se extienden por diversas regiones de China ricas en recursos renovables —incluidas Qinghai y Xinjiang—, creando así una presencia diversificada en infraestructura de energía verde.

En la playa de Tala, en el condado de Gonghe, prefectura autónoma tibetana de Hainan, provincia de Qinghai, Lake Energy ha desplegado un proyecto de energía eólica terrestre con una capacidad instalada de 42 MW, equipado con 12 aerogeneradores de 3,5 MW, aprovechando los abundantes recursos eólicos locales para proporcionar una base estable para la producción de energía verde.

En su planta de energía fotovoltaica pura en Kashgar, Xinjiang, la empresa ha desplegado proyectos de energía híbrida eólica-solar, combinando 60 MW de capacidad eólica con 90 MWp de capacidad fotovoltaica, y mejorando la eficiencia de utilización de los nuevos recursos energéticos mediante la operación coordinada de la energía eólica y solar.

Además, en la zona del valle de Longyangxia del condado de Gonghe, en la prefectura autónoma tibetana de Hainan, provincia de Qinghai, la capacidad instalada de los proyectos de almacenamiento por bombeo relacionados ha alcanzado los 880 MW, incluidos 400 MW de unidades reversibles, lo que proporciona un apoyo importante para el consumo de energía nueva, la regulación de la energía y el funcionamiento estable del sistema energético.

Estas infraestructuras de energía renovable del mundo real constituyen una base importante para el sistema digital de gestión de activos energéticos de Lake Energy. Mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales, los activos energéticos pueden lograr una gestión de la información más transparente, una presentación de valor más eficiente y una mayor integración en el futuro ecosistema de la economía digital.

¿Cómo pueden los usuarios comunes participar en nuevos proyectos energéticos?

Las plantas de energía fotovoltaica, los parques eólicos y los proyectos de almacenamiento de energía tradicionales a gran escala suelen requerir una gran inversión de capital y conocimientos especializados; sin embargo, la tecnología RWA está abriendo nuevas posibilidades para la digitalización de activos energéticos físicos y una participación diversificada.

Ejemplos de los nuevos proyectos energéticos de Lake Energy:

Los usuarios pueden consultar información sobre los nuevos proyectos energéticos correspondientes a través de la plataforma, incluyendo el tipo de energía, la ubicación del proyecto, la capacidad instalada, el ciclo operativo y los datos de los activos relacionados, para obtener una comprensión más intuitiva de la fuente de valor de la infraestructura energética real.

De comprender a participar en el valor de la nueva energía

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Participa en nuevos proyectos energéticos y obtén rentabilidad

Una vez que selecciones y te unas a un nuevo proyecto energético, podrás consultar en la plataforma los detalles sobre los activos energéticos físicos del proyecto, la producción de energía prevista, la duración del proyecto y la rentabilidad estimada. Durante su funcionamiento, el proyecto genera valor económico a través de infraestructuras energéticas —como sistemas solares, eólicos y de almacenamiento de energía—, y los rendimientos se liquidan según las normas específicas de cada proyecto.

Las ventajas de la energía renovable de Lake Energy

Los proyectos tradicionales de energías renovables suelen requerir importantes fondos para la construcción e implican equipos, emplazamiento, construcción de la central eléctrica, mantenimiento y funcionamiento a largo plazo. Lake Energy integra estas complejidades en un sistema optimizado, permitiendo a los usuarios participar en proyectos de nuevas energías bajo reglas específicas, sin necesidad de construir plantas, adquirir equipos fotovoltaicos o eólicos, ni gestionar las operaciones y el mantenimiento diarios.

Demanda energética mundial actual a largo plazo: Los centros de datos de IA, los vehículos eléctricos, la fabricación avanzada y la electrificación global están aumentando continuamente la demanda de electricidad, y la energía renovable se está convirtiendo en una infraestructura energética importante para el futuro.

Conectividad digital mediante RWA: La tecnología RWA (activos del mundo real o *Real World Assets*) conecta los proyectos físicos de nuevas energías con sistemas de gestión digital, facilitando a los usuarios el acceso a información y la participación en dichos activos energéticos. La selección de proyectos energéticos es más intuitiva y flexible, y se crea valor económico sostenible a través de activos energéticos reales:

(1): Los diferentes tipos de energía, los niveles de participación y los ciclos de los proyectos ofrecen a los usuarios una variedad de nuevas opciones de proyectos energéticos.

(2): Los usuarios pueden ver el tipo de proyecto, la capacidad instalada, la producción de energía, el ciclo del proyecto, la información de operación y los datos económicos esperados, lo que facilita la comprensión de la fuente del valor del proyecto.

(3): El valor del proyecto está vinculado a la generación real de electricidad, a la venta de energía y a las actividades operativas de la infraestructura energética, en lugar de depender únicamente de las fluctuaciones de precio de los activos digitales.

Sistema de Cumplimiento Normativo y de Regulación de LaKe Energy

(1) Calificaciones oficiales:

Lake Energy se estableció en Singapur en 2020 y lleva a cabo su negocio de acuerdo con los requisitos regulatorios locales aplicables en materia de negocios, energía y otros temas relacionados, basándose en su ámbito de negocio real y en cumplimiento de las leyes, regulaciones y marcos regulatorios locales.

(2) Operación de Cumplimiento:

Lake Energy incorpora la gestión del cumplimiento en su sistema de desarrollo a largo plazo. Con base en el entorno legal de los diferentes países y regiones, mejora continuamente su sistema de gestión interna, procesos comerciales y mecanismos de control de riesgos para garantizar que la plataforma opere de manera estandarizada y ordenada.

Sistema de protección de seguridad del usuario de múltiples capas

(1) Transparencia de los activos:

Lake Energy ha establecido un mecanismo de divulgación de información sobre los activos. Al proporcionar documentación del proyecto, detalles de los activos y la evidencia de respaldo pertinente, la plataforma mejora la transparencia operativa, permitiendo a los usuarios comprender claramente los fundamentos del proyecto y el estado de los activos.

(2) Gestión de la seguridad de los fondos:

Lake Energy ha implementado un sistema sólido de gestión de fondos. Mediante medidas como controles de acceso a las cuentas, revisiones de transacciones y protocolos de control de riesgos, la plataforma garantiza una gestión regulada de los flujos de fondos. Asimismo, al ajustarse a las leyes, normativas y políticas internas aplicables, la empresa mejora continuamente la estandarización y la seguridad de sus prácticas de gestión de fondos.

(3) Protección de la seguridad de la información:

Las cuentas de usuario y los datos asociados están protegidos mediante transmisiones cifradas con SSL y medidas de seguridad integrales. Estas salvaguardas, combinadas con mecanismos como el control de acceso y la supervisión del sistema, garantizan la seguridad de la información de los usuarios y mitigan los riesgos de acceso no autorizado y de brechas de seguridad de los datos.

Conectando energía verde y RWA, desbloqueando un futuro digital

El futuro de la energía no depende únicamente del desarrollo continuo de nuevas infraestructuras energéticas, sino también de la integración de la tecnología digital en los sistemas tradicionales de valor energético.

Lake Energy está firmemente convencida de que el futuro de la energía estará impulsado por una combinación de bases industriales tangibles e innovación digital. Mediante la integración de nuevas infraestructuras energéticas con tecnología digital, aspiramos a construir un ecosistema energético digital transparente y eficiente, liberando así el valor de la energía verde en la era digital.

Conectando la energía verde, desbloqueando un futuro digital. Lake Energy se compromete a explorar nuevas vías para el desarrollo integrado de las nuevas energías y la economía digital, permitiendo que más usuarios participen en la transición energética global y descubran conjuntamente nuevas oportunidades en el desarrollo de la energía verde.

Para más detalles sobre el proyecto, por favor visite el sitio web: https://lakeenergy.com/

Correo electrónico oficial: [email protected]