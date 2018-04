Es ley el nuevo marco regulatorio de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado

En la sesión del jueves de la Cámara de Senadores -presidida por el Vicegobernador de la Provincia, Carlos A. Fascendini-, se dio sanción definitiva al proyecto de ley -autoría del Diputado Rubén Galassi- que establece un nuevo marco jurídico regulatorio de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado de la Provincia.





La normativa aprobada establece la abrogación de la Ley Nº 9816 y sus modificatorias, explicando el Pte. del Bloque del FPCyS, Felipe Michlig que "esta iniciativa encuentra fundamento en la necesidad de sustituir el régimen legal vigente por otro que no contemple ninguna referencia a la palabra "seguro", dado que la utilización de dicha expresión determinó que la Superintendencia de Seguros de la Nación requiriera a la Caja de Previsión Social su adecuación como entidad aseguradora y el sometimiento a su respectiva fiscalización, siendo esta exigencia confirmada luego judicialmente", explicó.





Entidad de derecho público no estatal

A su vez Michlig recordó los fundamentos expresados por el autor de la iniciativa respecto a que "Si bien la palabra "seguro" fue utilizada en su momento por los legisladores santafesinos de un modo genérico para referirse analógicamente a la seguridad social y no a la actividad asegurativa propiamente dicha, corresponde no obstante, ante tal situación, despejar toda duda al respecto, dejando establecido que "las funciones de la Caja de Previsión Social no encuadran dentro del quehacer asegurador", ni está sometida al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación toda vez que aquella constituye, como persona pública no estatal, una pieza fundamental del Sistema de Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe".





"La Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado es una entidad de derecho público no estatal, y conforma junto con la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110, el Sistema de Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo a los principios estatuidos en la Constitución Provincial", puntualizó el Pte. de la bancada oficialista.





Reunión en Buenos Aires por el GNEA

Por otra parte, el Senador por el departamento San Cristóbal, informó de una reunión con el presidente de ENARSA Hugo Balboa, a realizarse el póximo martes 24 de abril a las 15:30 en Buenos Aires, en la que participaran los Senadores de los Departamentos La Capital, San Javier, Garay, Las Colonias, General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Castellanos para informarse sobre el estado de situación actual y los plazos del "Gasoducto del Noreste Argentino" -GNEA-, ya que al presente no ha sido habilitado el servicio, pese que la infraestructura en territorio santafesino está prácticamente culminada.