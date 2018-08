El 1 y 2 de setiembre se llevará a cabo en el Circuito Callejero de Santa Fe una nueva fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000. Es importante destacar que se trata de la décima edición nocturna, y se cumplen 10 de actividad ininterrumpida en las calles santafesinas.





La edición 2018 será muy particular, ya que en pista habrá un piloto santafesino. Se trata de Manuel Nicolás Luque, quien compite con Corolla, y forma parte del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina . El crédito local hará su debut a bordo de una uto de Súper TC2000, ya que anteriormente lo hizo a bordo de un Fórmula Renault.





El piloto de nuestra capital, le dijo a UNO Santa Fe que "creo que es la carrera más dificil del año del calendario del Súper TC2000. Sin embargo, soy local, y estoy necesitando un buen resultado. Obviamente que voy a tratar de hacer un buen papel, sumar puntos, y hacerlo acá en Santa Fe sería algo especial".





El actual campeón del TC2000, destacó que "voy a tratar de sumar, de estar lo más adelante posible, es una nueva experiencia para mí, no conozco el circuito, aunque se que es muy difícil. La mayoría de los pilotos me dicen que hay que entrarle con respecto al principio, pero trataremos que el tiempo de adaptación sea el menor posible".





Ante la consulta de que diferencias veía con el trazado de temporadas anteriores, Manu, resaltó que "la verdad es que yo participé con la Fórmula Renault en el callejero, y antes se corría, en 2011, 2012 y 2013, una pista que era mucho más rápida. Sin embargo la de ahora es mucho más lenta, no se llega para nada a las velocidades que se hacía antes. Con lo cual es un dibujo más intrincado, más lento y más trabado. Igualmente sigue siendo interesante, difícil, porque el riesgo está siempre".





En cuanto a la competencia a desarrollarse el sábado 1 de septiembre a la noche, destacó que es la más llamativa, y comentó que "La nocturna indudablemente es la más importante dentro del fin de semana, es la más vistosa, se ve ese típico rojo en la rueda de los autos, que es la temperatura que levantan los discos de freno, los chipazos los autos, las luces, y la verdad es que hace muy lindo para la gente. Se nota mucho más la cercanía con el público, es algo único, y no se experimenta en otros circuitos".





16818 f2 luque-1.jpg







En relación a como viene en el campeonato, Luque sostuvo que "no venimos con un temporada muy sólida, muy firme en lo particular, y estamos en la búsqueda de mejorar, que es para lo que trabaja todo el equipo. Tuvimos un buen rendimiento en San Juan, en Oberá no pudimos encontrar la puesta a punto, y ahora venimos a Santa Fe para ver si lo podemos lograr. Trataremos de estar bien, con el auto lo mejor posible, para estar lo más adelante que se pueda".