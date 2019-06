En una ceremonia donde la nota saliente fueron los discursos por la igualdad de género, la legalización del aborto y la lucha por la violencia contra la mujer, la 49ª edición de los Martín Fierro celebró esta noche a "100 días para enamorarse", que en la ceremonia en el hotel Hilton recibió cinco de las once estatuillas por las que peleaba y finalmente se alzó con el Martín Fierro de Oro. La otra gran vencedora de la noche fue la miniserie "Sandro de América", que se alzó con cuatro premios, con lo que Telefe tomó distancia como el canal con más estatuillas.

El primer premio de la noche fue para "Telenoche", de El Trece, como mejor noticiero, y en el rubro "musical" ganó el programa un rosarino, Gerardo Rozin con "La peña de Morfi".

"100 días para enamorarse" empezó con el pie derecho, ya que en la primera de sus once nominaciones se alzó con la estatuilla a mejor libretista. Luego Roly Serrano hizo la primera alusión a la actualidad política y social, al dedicarle su premio como actor de reparto (por "El Marginal 2") a la provincia de Salta, que es "la que más pobreza tiene. Se lo dedico a toda esa gente que tiene hambre y a la que tanto le falta".

También ganaron Nicolás Wiñazki por labor periodística masculina, Fabián Rubino en el rubro "cronista/movilero", Adrián Caetano a mejor director por "Sandro de América", Estela Montes en "locución en televisión" y dos de "Intratables": Paulo Vilouta como mejor panelista y Débora Plager por labor periodística femenina, quien pidió la unidad en la lucha de Ni Una menos. "No importa si sos verde o celeste, tenemos que estar juntas para decirle basta a la violencia contra las mujeres", dijo.

"Pasión por el fútbol" ganó entre los espacios deportivos y en el rubro reality el que festejó fue Marcelo Tinelli con su "ShowMatch". "Que viva la televisión por siempre", dijo el conductor.

Carla Peterson le ganó a Nancy Dupláa y a Gimena Accardi en el rubro a mejor actriz. "Todos los que hacemos televisión te amamos", le dijo a Duplaá, su compañera en "100 días para enamorarse", antes de levantar su pañuelo verde. "No me gusta hablar del aborto pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", reclamó.

En el rubro "infantil / juvenil" ganó "Panam y Circo" y entre los programas de entretenimientos el que alzó la estatuilla fue "La Tribuna de Guido", mientras que la mejor cortina musical fue para Sara Hebe por "El marginal 2".

Una de las ternas más esperadas de la noche era "unitario / miniserie", que quedó en manos de Sandro de América (Telefe), mientras que dos de sus protagonistas también celebraron: Agustín Sullivan, elegido como revelación 2018, y Antonio Grimau, como protagonista en unitario o miniserie.

Susana Giménez fue la encargada de homenajear a Marcelo Tinelli, quien se emocionó al recibir de manos de sus cinco hijos el Martín Fierro especial por los treinta años de aire de su exitosa creación televisiva. "Lograr este premio es maravilloso para mí", dijo el conductor luego de una larga lista de agradecimientos.

Ricardo Montaner le puso voz a "Cuando un amigo se va", la canción de Alberto Cortez, para acompañar el recuerdo de los artistas y personalidades del espectáculo fallecidos en el transcurso del año. Pero el "In memorian" levantó debate en las redes, ya que muchas veces la transmisión puso más foco en el cantante que en los homenajeados, e incluso muchos aseguraban que faltaban nombres importantes. Fue por eso que, sobre el final de la ceremonia, repitieron el compilado completo.

Juan Minujín recibió el Martín Fierro al mejor actor de ficción diaria. Antes había llegado el premio a mejor ficción para "100 días para enamorarse". "Es una gran responsabilidad hacer televisión, es la posibilidad de darle a la gente información para hacer una mejor sociedad", destacó Sebastián Ortega.

Leticia Brédice subió con su gran capa roja y su habitual desenfado a recibir el premio a mejor actriz protagonista en unitario o uniserie (por "El lobista"). "Qué lindo lo que pasa con las mujeres", celebró las referencias a la legalización del aborto, el movimiento Ni Una Menos y la lucha por la igualdad de género que hicieron Peterson y Débora Plager, y también Lizy Tagliani (ganadora por mejor labor humorística) y Maite Lanata (vencedora como mejor actriz de reparto).

Marley, el conductor de la noche, también fue elegido mejor conductor de 2018. "Los especiales de Susana Giménez" ganó el galardón a la producción integral. Y el cierre con el Martín Fierro de Oro para "100 días para enamorarse", la gran ganadora de la noche.