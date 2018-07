A Karina, La Princesita, se le escapó que el Kun dejó de seguirla en las redes

Cortá por Lozano hablando, entre otras cosas, de la relación con sus ex parejas. Karina, La Princesita estuvo este jueves enhablando, entre otras cosas, de la relación con sus ex parejas.

En medio de la charla, la artista tropical se fue de lengua con algo que quería que no saliera a la luz.

"Cada tanto nos hablamos de cómo estás y no mucho más. Siempre fue lo justo y lo necesario. Ya está", contó Karina sobre sus ex.

Sobre el Kun, en particular, reveló que "No nos seguimos por redes ni nos likeamos y eso. Es medio chiquilín de mi parte. Yo no voy a decir nada", dijo.

Y siguió: "Yo no soy de bloquear o dejar de seguir. Pero si te bloquean, lo dejás de seguir. Yo no lo dejé de seguir al Kun y de repente vi que no lo seguía más".

Al terminar la frase, La Princesita se arrepintió de lo dicho: "¿Por qué conté eso?", se preguntó.

"A mí no me gusta ni bloquear ni dejar de seguir. Pero un día me di cuenta que tenía en seguidos uno menos y vi que era él. Dije que alguno me bloqueó, no sabía quién era y me fijé. Pero igual está todo bien", concluyó Karina.

