Abel fue papá: ¡llegó Agustín!

"Yo nunca fui una persona reservada desde un lugar estratégico o en relación con mi carrera o con mi popularidad. Yo no fui una persona más abierta cuando no era tan conocido y dejé de serlo cuando fui más conocido, y ahora regreso a quien yo era y… No. No fue tan rebuscado todo, simplemente fui una persona que para poder hablar de ciertas cosas tenía que sentir que eso tenía cuerpo, que existía realmente”, dijo el músico en septiembre pasado en una entrevista con Teleshow cuando presentó el tema que le dedicó a su hijo y que forma parte de su tercer disco.

Embed