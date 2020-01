Abel le contestó al intendente que no lo contrató por "ser muy caro"

El reconocido cantante Abel Pintos se sumó a la polémica que se generó días atrás en la localidad de Chilecito y que lo tuvo como protagonista central a partir de las declaraciones del intendente Rodrigo Brizuela y Doria.

En diálogo exclusivo con VOS, el suplemento de espectáculos de La Voz del Interior, antes de subir al escenario Martín Fierro (donde 20 mil personas lo esperaban para un show que se extendió por más de dos horas), en Jesús María, Pintos le bajó el tono a la controversia, aduciendo que se trató de una falacia: “Es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado con mi mánager”.

“A partir de ahí, todo lo que se dijo y lo que se habló fueron consideraciones de gente que no sé qué intenciones tuvo. De mí se dicen muchas cosas, se van a seguir diciendo o se pueden decir. Yo me ocupo de las cosas que me tengo que ocupar”, disparó Pintos.

“En este caso se polemizó mucho respecto de los cachets, las exigencias y no sé qué. No tengo nada que aclarar ahí y no son temas que sean tan simples tampoco, de poder decir esto funciona de esta manera o de tal otra. En esta situación no tenía ningún lugar que ocupar. Alguien eligió decir lo que dijo y sabrá qué intenciones tuvo”, comentó. Y cerró con una elegante ironía: “Después de todo, lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia”.