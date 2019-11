Abel Pintos confesó que no terminó la secundaria

Abel Pintos no para de hacer revelaciones inesperadas sobre su vida. La primera y la más impactante, por cierto, fue la confesión de que hacía años que estaba de novio con Mora Calabrese y hasta deslizó, acaso no con tanta convicción, que no descarta casarse.

Ahora sorprendió, en una nota con la FM Metro, que en la secundaria no era buen alumno. Es más, reveló que dejó en cuarto año, por las obligaciones que le imponía su carrera artística, y que está haciendo un gran esfuerzo para conseguir su título a través de internet.

“Lo dejé mucho tiempo antes porque desde primero a cuarto no rendía presencial, por mi carrera. Iba muy poco”, contó el cantante y añadió: “Lo estoy terminando por Internet. Es muy accesible y el nivel de exigencia no es el más alto”.

“En definitiva vos tenés tiempo para preparar trabajos prácticos, no es lo mismo que ir a rendir con un profesor en frente, estás con tu computadora y tenés el acceso a toda la información del mundo”, contó el autor de grandes éxitos como “Tanto amor” y “De solo vivir”.

Asimismo, agregó: “Pero me pareció genial, el hecho de sentarte a buscar una respuesta de un trabajo práctico ya es un montón, después de muchos años de no hacerlo retomar y estar en contacto con eso, abrir la mente, recibir un montón de data”.

“Yo estoy recibiendo información cada día que me siento a estudiar que se lo cuento a un amigo y me dice ´y sí boludo, obvio´ pero yo me siento que estoy descubriendo cosas maravillosas”, se entusiasmó el vocalista, y concluyó: “Te sigue costando todo igual, a mí lo que es Física loco; no puedo. Es complicado todo esto”.