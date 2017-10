Ahora, una maquilladora de A24 también acusa de acoso a Ari Paluch

El inesperado giro que acaba de pegar vida y carrera profesional de Ari Paluch cuesta muchísimo de ser incorporado como un hecho real. Y si bien un gran segmento de la sociedad comenzó a condenar al periodista ni bien se supo sobre la denuncia de la microfonista, hay otro sector que necesita más datos para emprender la "ejecución" pública por el que todo acusado de ser abusador atraviesa al ser expuesto ante la lengua popular.

Este miércoles, después de analizar la situación de Paluch, las autoridades del grupo decidieron rescindir el contrato de Ari, de A24, quedando de este modo el conductor, desafectado de la emisora por el episodio con su compañera de trabajo. Pero además, se suma un nuevo caso en contra del comunicador: una maquilladora de la misma señal- Sofía Rigler- se toma del impulso de Ariana Charrúa y también imputa a Paluch de haberla manoseado.

"Viví una situación igual a la que le pasó a mi compañera Ariana. Me pasó dos veces lo mismo, una hará un par de meses, otra hace un mes...". "Viví una situación igual a la que le pasó a mi compañera Ariana. Me pasó dos veces lo mismo, una hará un par de meses, otra hace un mes...".

"Viví una situación igual a la que le pasó a mi compañera Ariana. Me pasó dos veces lo mismo, una hará un par de meses, otra hace un mes. Cuando terminaba de maquillarlo me decía gracias, yo tenía buena onda con él. Pero una vez me dijo gracias y me dio dos palmaditas en la cola. Ahí, me quedé sorprendida, no me salió reaccionar, y vino un compañero me dice '¿vi mal o Paluch te tocó la cola?' y le dije que sí que estaba igual de sorprendida que él", confesó Rigler en diálogo con El Tratamiento de la TV.

"Al mes me volvió a pasar lo mismo. Ninguna de las dos veces dije nada, pero cuando le pasó a Ariana me lo comentó y me preguntó si alguna vez me pasó lo mismo", continuó Sofía, quien luego respaldó a Charrúa.

"A raíz de que están diciendo que el video es dudoso, yo doy fe porque conozco mucho a Ariana, es muy buena compañera. Lo que le pasó a ella no fue sin querer, porque a mí me pasó lo mismo. Después de eso, incluso seguí teniendo buena onda con Paluch, pero me quedó un gusto amargo. La verdad que no quería maquillarlo y que me toque la cola", concluyó Sofía Rigler, ajustando aún más la soga que por estos momentos aprieta el cuello de Ari Paluch.