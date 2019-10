Ángela Torres se metió en la campaña política: "La gente se está cag... de hambre

Ángela Torres dio una entrevista y, cómo pasa con todas la figuras públicas últimamente, la situación económica y política se metió en la charla. La actriz contó como le impacta la crisis en su vida.

"El país está muy complicado, entonces una tiene que laburar y los ahorros no alcanzan, empiezan a quedar cortos porque todo esta cada vez más caro", aseguró Ángela en diálogo con Diarioshow.

Hace unos meses, Torres generó un debate al asegurar que había tenido que irse a vivir con su mamá, Gloria Carrá, por la situación económica, aunque aseguró que la "sacaron de contexto".

"Yo dije que existía la posibilidad con mi mamá de que volvamos a vivir juntas, pero por un millón de motivos. Yo me fui de mi casa casi a los 16 años, me fui muy chiquita. Era muy mala nuestra relación. Siento que ahora ella y yo estamos en un buen momento y por eso podríamos volver a encontrarnos viviendo en el mismo lugar", explicó.

Aunque de todas formas, explicó porque sería bueno para su economía: "Eso claramente sería un gasto menos, ya que cada vez me sale más caro mantener el alquiler. A mi se me ha vuelto impagable, como a todo el mundo. No me cuesta llegar a fin de mes porque yo tengo ahorros y porque hace diez años que trabajo. Pero si soy muy consciente de lo que esta pasando alrededor mio y si me pasa que cuando llega fin de mes veo lo que tengo que pagar y no lo puedo creer. Es demencial".

"En general, soy bastante empática y la verdad me está pasando que camino y no veo que la gente la este pasando bien. Veo que la gente se está cagando de hambre. Claramente hay que hacer algo y yo desde el lugar que tengo se me hace imposible ser una negadora con esa situación", concluyó Torres.