Aparecieron fotos de Mauro Icardi en un yate con mujeres

Wanda Nara no pasó desapercibida en su paso por la Argentina y luego de la polémica por las fotos en las que se la vio perjudicada estéticamente y, que según ella serían retocadas para mortificarla, ahora, según informó Luis Ventura en aparecieron fotos de Mauro Icardi en un yate y con mujeres con poca ropa. no pasó desapercibida en su paso por la Argentina y luego de la polémica por las fotos en las que se la vio perjudicada estéticamente y, que según ella serían retocadas para mortificarla, ahora, según informóen Pamela a la tarde

"Ahora en las últimas horas se están ofreciendo a muy buen dinero en dólares una producción donde aparece Mauro Icardi solo en un yate en el medio de lo que es una reunión con mujeres con mallas muy reducidas, muy sugerentes y mostrando mucha piel", arranca a contar Luis Ventura.

"Las imágenes existen porque yo las vi, me las mandaron pero no se pueden publicar si no pagás", reveló el periodista.

"Wanda sabe que se están ofreciendo, que están dando vueltas y que en cualquier momento explotan. Las fotos hablan aunque a él se lo ve solo... no es que está franeleando con alguien pero son muy contundentes", aseguró Ventura. ¿Escándalo en puerta?

No te pierdas el video de esta nota!

Embed